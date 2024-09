Deze Japanse stoofpot geeft je de kracht van een sumoworstelaar

Wie denkt aan eten waar je groot en sterk van wordt, denkt al gauw aan een paar gevilde kippen in combinatie met een proteïneshake, weggespoeld met een sixpack energydrink.

Maar in Japan weten ze dat je groenten moet eten om een echte baas te zijn. Vraag maar aan sumoworstelaars. Ze moeten een indrukwekkende 10.000 calorieën per dag wegwerken om hun lichaamsbouw te behouden, en dit doen ze in stijl.

Met chankonabe bijvoorbeeld: een hartige bouillon boordevol vitamines en een proteïnepunch door de gehaktballetjes en tofu. Of je nou zestig kilo weegt of de tweehonderd aantikt: iedereen heeft op zijn tijd wat groens nodig. En laten kool, paksoi, champignons, bosui, wortelen en daikon nou net goed hun werk doen in je lichaam.

Eet dit soepje en leef je uit op een klootzak. Met je sumo-krachten zit het wel goed.