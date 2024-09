Deze Jengi Beats-remix biedt de verfrissing van een ijsklontje op je tong

We hebben Wantigga het afgelopen jaar uitgebreid gevolgd: we zochten de Nederlandse future beats- en R&B-producer op in Parijs en schreven over zijn Pillow Talk EP. Morgen brengt hij via het Franse label Roche Musique een EP uit met remixen van onder andere Jeftuz, PatLok en deze track van Jengi Beats – het alias van de piepjonge Jan Berendsen uit Den Bosch.

Zijn remix van Enough voelt aan alsof je op een warme dag een ijsklontje laat smelten op je tong. Het is een frisse UK house-tune die net zo goed werkt op de dansvloer als op de radio (of in je slaapkamer). Halverwege breekt Jengi Beats de track eigenwijs open, met een halftime dub-outro.

