Deze jonge held is gearresteerd in Saoedi-Arabië omdat hij de Macarena deed op de weg

Dit is objectief gezien het beste dat je vandaag gaat aanschouwen.

Wil je argumenten horen waarom dit filmpje van een veertienjarige jongen die – midden op de weg in Saoedi-Arabië ­– de Macarena doet het beste is dat je vandaag gaat zien? Nou, vooruit:

Videos by VICE

1) De Macarena is een glorieus verschijnsel en dat is simpelweg niet te ontkennen. Probeer me eens te vertellen dat deze video je er niet aan herinnert hoe tyfushard dit liedje is.

2) In het huidige poplandschap zijn er weinig liedjes met dansjes. Ik ben deze anonieme held dankbaar dat hij dit ernstige tekort aan de kaak stelt.

3) Dit joch is niet alleen de dans van de Macarena in het openbaar aan het opvoeren. Nee, hij doet dit ook nog eens midden op de weg. Waarom? Geen idee, maar hij geniet er overduidelijk met volle teugen van en daar draait het leven toch uiteindelijk om. Een wijze levensles als je het mij vraagt.

4) Kijk naar zijn zelfverzekerde loopje en hoe hij naar zijn vriend met de camera kijkt. Deze veertienjarige jongen is op de aarde gezet om maar één ding te doen en dat is deze rage uit de jaren negentig feilloos uitvoeren.

5) Zijn freestyle vanaf 0:26 is fantastisch, en zijn danspasje vanaf 0:37 heeft veel weg van iets wat een moeder zou doen op een bruiloft. Dat is machtig mooi.

6) Hij stopte het verkeer. Het is geweldig hoe vier banen vol patserbakken moeten wachten tot dit goddelijke wezen klaar is met zijn dans.

7) De close-up van hoe hij kwispelt op 0:43.

Het mag dus duidelijk zijn. Deze video is onomstotelijk magnifiek, maar toch heeft dit hele verhaal nog een kanttekening. Onze held is namelijk gearresteerd en ondervraagd door de lokale autoriteiten omdat hij ‘ongepast gedrag’ zou hebben vertoond en het verkeer belemmerde. Zijn nationaliteit en identiteit zijn nog onbekend, maar we willen toch de eerste zijn die dit zeggen: #FreeMacarenaBoy. Laten we trending gaan, mensen.