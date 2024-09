Bekende kunst met een flinke laag 2017

In de mistige afgrond van het schilderij Der Wanderer über dem Nebelmeer van Caspar David Friedrich zien we een symbool van de moderne samenleving oplichten: de gouden bogen van McDonald’s. De Italiaan Francesco Vullo neemt de trends van nu op de korrel in zijn digitale kunstwerken. Een van zijn andere werken is een paar “selfie-lippen” in een vacuüm getrokken plastic bakje, alsof je ze zojuist bij de slager om de hoek hebt gekocht. De digitaal bewerkte beelden van Vullo geven een eigentijdse draai aan Pop Art.

“Ik wil met mijn werk laten zien hoe ik tegen de wereld van nu aankijk,” vertelt de 22-jarige kunstenaar. “Ik probeer ook steeds een reactie uit te lokken. Mijn werk is in grote mate beïnvloed door recente gebeurtenissen en bevat veel ironische nuances en maatschappijkritische boodschappen. Ik wil mijn kijk op de wereld uitbeelden aan de hand van klassieke schilderijen, objecten of bekende personen door daar ironische elementen aan toe te voegen. Daarmee laat ik de negatieve kanten van sociale netwerken, politiek, industrie en handel zien.”

Face Swap

Washing Fine Art

Tennis Juice

Selfie Lips

I Scream

Lemon Pacman

The Great Escape—Brexit

Community Guidelines

When You See the Light

Emoji Saudi Arabia

Keith

The Thinker

Monday Loading

