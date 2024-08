Deze jonge vrouw zweet letterlijk bloed

‘Bloed en water zweten’ is een oude uitdrukking, maar als het letterlijk gebeurt sta je wel even raar te kijken. Toch is dat wat een jonge vrouw uit Italië overkwam. De afgelopen drie jaar begon ze meerdere keren spontaan te bloeden uit haar gezicht en handpalmen, zonder dat daar krasjes, schaafplekken, of andere wonden op te zien waren. Ze zweette letterlijk bloed.

Volgens een rapport in het wetenschappelijk tijdschrift Canadian Medical Association Journal, was de patiënt 21 jaar oud toen ze bij het ziekenhuis meldde. Er leek geen duidelijke oorzaak te zijn voor het bloed zweten. Het gebeurde soms terwijl ze sliep, of tijdens lichamelijke inspanning; ze leek het meest te bloeden als ze emotionele stress ervoer. De episodes duurden meestal tussen de een en vijf minuten.

De Italiaanse vrouw schaamde zich voor het onverklaarbare bloeden, en voelde zich in een sociaal element zitten, en had last van symptomen die overeenkomen met zware depressie en angststoornissen. Ze had in het verleden geen psychische problemen gehad, en de artsen van de Universiteit van Florence sloten een zogenaamde ‘nagebootste stoornis’ (een psychische aandoening waarbij mensen een ziektes simuleren of overdrijven) uit, en zagen zelf ook een bloedkleurige vloeistof op haar gezicht verschijnen.

Toen duidelijk was dat het niet nep was, testten de artsen haar bloed en behandelden haar depressie met medicatie. Het bloeden bleef doorgaan. De artsen stelden uiteindelijk de diagnose: hematohidrose, een zeldzame aandoening waarbij “bloedzweet” wordt afgescheiden door de huid. Het fenomeen werd eeuwen geleden al waargenomen en beschreven, en er werden verschillende verklaringen voor bedacht, van “onderdrukte menstruatie” tot een intense emotionele reactie op ziekte – een soort hysterie.

Een bijbehorend literatuuronderzoek merkt op dat de meeste gevallen die in het verleden beschreven werden vrouwen waren, al schreef Aristoteles ook over mannen en jongens die bloed zweetten in stressvolle situaties. Meerdere schrijvers beschreven het fenomeen bij gevangenen die op het punt stonden om geëxecuteerd te worden.

Meer dan de helft van de gemelde gevallen van de afgelopen honderd jaar, kwamen voor in de afgelopen vijf jaar. Sinds 2004 zijn er 28 gevallen (24 vrouwen, 4 mannen) beschreven in peer-reviewbladen. De gevallen vonden plaats op alle continenten, behalve Noord-Amerika. Voor vrouwen was de gemiddelde leeftijd net over 14 jaar, terwijl de mannen gemiddeld 26,5 jaar oud waren (al is dat een veel kleinere groep). Het is onduidelijk waarom er de laatste jaren meer gevallen lijken te zijn.

Zes van de patiënten reageerden goed op bètablokkers, die de artsen ook aan de Italiaanse patiënt gaven. De bètablokkers hebben gezorgd voor een merkbare afname in het bloeden, al is het niet helemaal verdwenen. En zo is haar geval slechts het laatste in de lange en mysterieuze geschiedenis van hematohidrose.