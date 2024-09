Deze kassamedewerkers zijn al jullie bizarre flirtpogingen beu

Met kleffe handpalmen sta je naast de loopband te wachten tot het jouw beurt is, terwijl je alvast wat vluchtig oogcontact probeert te maken met de kassamedewerker. Je ging speciaal in deze rij staan omdat zij haar haar altijd zo leuk draagt, of hij zulke lange wimpers heeft en fijne grapjes maakt. Wanneer je je bonuskaart overhandigt, vuur je een soepele oneliner af op de nietsvermoedende medewerker, hij is eruit voordat je het weet: ‘Is je leuke glimlach ook in de bonus? Want anders zou ik die ook wel mee naar huis willen nemen. Ha..haha…hah…’

Als je net zo’n boodschapper bent als ik, heb je totaal geen weet van het bestaan van dit fenomeen: supermarktsjans. De meeste klanten gooien gedachteloos hun boodschappen op de band, terwijl ze met hun hoofd al in de pannen zitten. Maar dat sommigen hun supermarktbezoek verheffen tot een waar flirtfestijn, bewijzen onderstaande verhalen.

