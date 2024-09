Deze keeper voerde zijn ex aan de honden maar mag nu gewoon weer voetballen

In 2010 liet voetballer Bruno Fernandes de Souza zijn ex-vriendin ontvoeren en vermoorden, en voerde haar vervolgens aan een roedel honden. Nadat hij bijna zeven jaar heeft vastgezeten, mag hij nu weer voetballen.

De 25-jarige Eliza Samudio zei dat Bruno de vader van haar vier maanden oude zoontje was, en bij een vaderschapstest is later bewezen dat ze gelijk had. Tijdens haar zwangerschap deed ze aangifte bij de politie omdat vrienden van Fernandes haar zouden hebben ontvoerd, om haar te dwingen abortus te plegen. Toen ze vermoord werd, was Samudio bezig om Bruno’s vaderschap te bewijzen en daarvoor alimentatie te krijgen.

In 2013 werd Fernandes schuldig bevonden voor de ontvoering en moord op Samudio, en voor het verbergen van haar lichaam. Hij werd veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf, maar werd na zes jaar vrijgelaten vanwege een juridische fout tijdens zijn hoger beroep. Nu heeft hij dus een tweejarig contract gekregen bij Boa Esporte, een club in de Braziliaanse tweede divisie. Omdat het in de professionele sportwereld blijkbaar niet zo’n probleem is als je de moeder van je kind aan de honden voert.

In een absurd onwaardige verklaring legde clubeigenaar Rafel Gois Silva Xavier uit dat Fernandes “schuldig is bevonden, zijn tijd heeft uitgezeten en vrij is gelaten. Hij verdient een tweede kans.” Ondanks de enorme woede die hierover oplaait in Brazilië, is hij op het moment dat we dit schrijven nog steeds in dienst van de club.

2009: Eliza Samudio met het proces-verbaal dat ze indiende tegen Fernandes. Foto: Marcelo Theobald via Getty Images

“Er is inderdaad niets illegaals aan de vrijlating van Bruno,” vertelt de prominente Braziliaanse feminist en professor in de rechten Debora Dinez. Ze legt uit hoe Fernandes drie jaar wachtte op zijn uiteindelijke uitspraak en de uitkomst van het hoger beroep. “[Maar] wat het Braziliaanse rechtssysteem in Bruno’s geval heeft gedaan – namelijk de wet volgen wat betreft gevangenisstraf – is zeldzaam in dit land met het vier-na-grootste aantal gevangenen van de wereld.”

Zoals wel vaker bij strafzaken rondom criminele mannelijke sportsterren, laat de zaak van Fernandes zien hoe slecht het rechtssysteem in dit land functioneert.

Hoe snel Fernandes weer wordt opgenomen in de hoogste kringen van de maatschappij is tekenend voor de situatie in Brazilië. Hoewel de Braziliaanse wetten wat betreft huiselijk en seksueel geweld behoorlijk streng zijn, vooral dankzij feministische activisten, wordt geweld tegen vrouwen door de houding van Brazilianen zelf genormaliseerd en gelegaliseerd. Volgens de VN wordt in São Paulo iedere vijftien seconden een vrouw aangevallen of aangerand.

“De snelle aanbieding voor een contract en het warme welkom van zijn fanbase zijn tekenend voor de dubbele moraal als het om criminaliteit gaat, en die ook nog wordt versterkt door de tolerantie die er is van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen,” zegt Dinez.

En ondertussen zijn er genoeg schrijnende voorbeelden van onrecht en seksistische opvattingen die ongestraft blijven. “Vrouwen die na hun abortus medische hulp zoeken, worden uit het ziekenhuis direct naar de gevangenis gebracht,” zegt Dinez. Ze noemt de opmerkingen van de Braziliaanse president Michel Temer als voorbeeld. Tijdens Internationale Vrouwendag prees Temer vrouwen voor hun kwaliteiten in het huishouden en hun vermogen om veranderende supermarktprijzen in de gaten te houden. Direct na zijn aantreden als president schafte Temer het Braziliaanse Ministerie van Vrouwen af.

Wat dit betekent? “Bruno’s zaak laat het effect zien van een rechtssysteem dat ongelijkheid in de hand werkt,” concludeert Dinez.