Deze kerstboom lijkt vastgevroren in een enorme ijsklont

Een kerstboom die met lichtjes en al is vastgevroren in een blok ijs; dat gelooft natuurlijk niemand. Toch probeert de Britse beeldhouwer Alex Chinneck de mensen rond Granary Square in Londen een klein beetje te pranken met zijn nieuwe werk. Fighting fire with ice cream is een kerstboom van ruim vijf meter hoog waar 1.200 lampjes in hangen. En het lijkt dus alsof de boom is vastgevroren in een enorm blok ijs.

In werkelijkheid zit de boom vast in een massief blok kunsthars. Om de illusie compleet te maken, wordt de ijsklont omringd door waterplassen, waardoor het lijkt alsof de kerstboom langzaam aan het ontdooien is.

Chinneck heeft er een handje van om met zijn sculpturen mensen op het verkeerde been te zetten. Zo maakte hij eerder een geparkeerde auto die zich weinig aantrok van de zwaartekracht en balanceerde hij een elektriciteitsmast op een zeer gevaarlijk ogende manier.

“Dit werk staat er voor iedereen,” zegt Chinneck in een persbericht. “Al onze projecten doen iets met de plaats waar ze staan. Ik wilde iets unieks voor King’s Cross maken en ik wilde dat het zou samenwerken met de fonteinen van Granary Square.”

Fighting fire with ice cream is nog tot en met 7 januari te zien. Meer werk van Alex Chinneck vind je op zijn website.