Deze ‘Kill Nazis’-taart levert een bakker veel doodsbedreigingen op

Ondanks de vertrouwde warmte en zoete geuren van bakkerijen, bevinden ze zich regelmatig op enorm glad politiek ijs.



Of het nu gaat over het vechten voor je recht om geen taarten te bakken voor trouwende homo’s, bakkerijen die strijden voor sociale rechtvaardigheid of beroemdheden die taarten gebruiken als anti-neo-nazi-attribuut tijdens een optreden; taarten hebben overduidelijk invloed op meer dan alleen je gewicht. Het is dus niet gek dat sommige bakkerijen taarten gebruiken om hun politieke voorkeur te uiten hun politieke tegenpolen af te zeiken.



Ashley Shotwell is zo’n bakker. Haar taart met “Kill Nazis” erop ging viral nadat ze werd beschuldigd van het aanzetten tot geweld.

Het verhaal van de nazitaart begint met een van Shotwell’s andere taarten. Een klant bestelde een taart met daarop de tekst “Resist Fascism”. Shotwell bakte die taart en postte hem op Instagram met de tekst “Dit had op geen beter moment kunnen komen. Het is hartverscheurend om te zien dat er nog steeds zo veel haat in de wereld is.”



Na het drama in Charlottesville werd de politieke strijd in de VS een stuk grimmiger, en de bestellingen bij Shotwell ook.

Shotwell ontving een bestelling van een klant die zich had laten inspireren door de “Resist Fascism” taart, en er eentje wilde met een nog sterkere tekst erop: “Kill Nazis”.



“Het was niet mijn idee om deze taart te bakken, hij werd door iemand besteld,” zegt Shotwell tegen MUNCHIES. “Maar ik vond het niet erg om hem te maken, omdat de enige mensen die ik ermee beledig toch nazi’s zijn.”



Dus maakte ze een zwart met rode taart, bedekt met boksbeugels van marsepein, honkbalknuppels met scherpe punten en ijzeren kettingen. “Ik heb vaker onconventionele taarten gebakken, met brandende politieauto’s of met genitaliën erop.”



Een filmpje dat Shotwell van de taart maakte ging meteen viral – ze denkt dat het online verspreid is door alt-right groeperingen – waarna haar bakkerij werd overladen met slechte reviews en negatieve reacties op haar facebookpagina.



Veel van de slechte reviews gaan niet eens over de taarten van Shotwell. “Communistisch gebak heeft niets te zoeken in America. Rot op naar het linkse gat waar je vandaan komt” en “Als Trump-stemmers nazi’s genoemd worden door hersendode mensen als Ashley en Antifa, lokken ze geweld uit.”



Ashley verwijderde de video meteen van Facebook, maar niet van Instagram, waar de reacties juist erg positief blijken te zijn.



“Ik hoorde dat je door deze taart aangevallen wordt. Fuck die klote nazi’s, ik ga je bij iedereen aanbevelen. Hoe kom ik zelf aan een ‘Kill Nazi’ taart? Of misschien een ‘Kill the KKK’ taart, met een puntmuts die aan een boom bungelt?” schrijft iemand onder de post. Anderen reageren slechts met een hartje.



Shotwell zei tegen SF Gate dat ze misschien beter een “Punch Nazis” taart had kunnen bakken in plaats van de “Kill Nazis” variant.



Ze zegt ook dat ze zich realiseert dat ze haar creatie misschien beter niet op facebook had kunnen delen. “Ik heb er spijt van dat ik hem op facebook heb geplaatst. Daar is de video in rechtse groepen gedeeld.”



Het gaat zelfs zo ver dat Shotwell zegt dat ze telefonische doodsbedreigingen gehad heeft, al zijn haar klanten over het algemeen erg positief. “Uiteindelijk heb ik meer positieve dan negatieve reacties ontvangen.”