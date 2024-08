Deze kleine injecteerbare chip houdt bij hoe dronken je bent

Goed nieuws voor de dronkaards onder ons. Wetenschappers in de Verenigde Staten hebben een nieuwe manier ontwikkeld om je alcoholpromillage te meten: door een kleine chip onder je huid te injecteren en je draadloos te controleren.

De biochip werd ontwikkeld door ingenieurs van de Jacobs School of Engineering aan de Universiteit van San Diego, en kan over een lange periode meten hoeveel alcohol of opiaten er in je lichaam zitten. Volgens website The Drinks Business en tijdschrift Forbes is de chip een nieuwe ontwikkeling in de manier waarop we mensen met een verslaving observeren en helpen.

De chip is een vierkante millimeter groot (kleiner dan een injectienaald), wordt in het lichaam geschoten met een injectie en bevindt zich net onder de huid, in de vloeistof tussen de cellen. Als de chip is geplaatst, wordt de informatie draadloos verzonden naar een sensor buiten het lichaam, net als bij een smartwatch.

De sensor op de chip, die tot nu toe alleen op een varkenshuid is getest, is gecoat in een enzym dat reageert als het in contact komt met alcohol. Het enzym maakt dan een bijproduct aan dat kan worden gemeten en geregistreerd.

“Het uiteindelijke doel van dit werk is om een onopvallend alcohol- en drugsmetingsapparaat te ontwikkelen voor patiënten die behandeld willen worden voor hun verslaving,” zegt Drew Hall, hoogleraar elektrotechniek aan de Jacobs Scool of Engineering, in een persbericht. “Een kleine injecteerbare sensor – die zonder operatie kan worden toegediend in een kliniek – kan het voor patiënten makkelijker maken om hun behandelingstraject voor langere periodes goed te volgen.”

Hoewel de chip zich nog in een vroege prototypefase bevindt, zou hij uiteindelijk bloedtesten kunnen vervangen, waardoor het voor mensen die worstelen met een alcoholverslaving een stuk makkelijker wordt om hun verslaving te beheersen.

