Deze korte animatiefilm is het einde van je kantoorbaan

Debiteuren Crediteuren is er niks bij. Als je in het bezit bent van een kantoorbaan, dan gaat deze handgeschilderde korte animatiefilm je een existentiële crisis opleveren. In ongeveer zeven minuten maakt El Empleo (‘De Baan’) korte metten met het hedendaagse kantoorleven. Met simpele illustraties heeft de Argentijnse regisseur Santiago “Bou” Grasso het complexe vraagstuk van de rol van het individu in de samenleving verwerkt in het verhaal.

Je volgt een man onderweg naar zijn werk. Het is een normale man, met een routine. Er is iets raars aan de hand: al het meubilair is namelijk van mensen. Alles waar we normaal een hulpmiddel voor hebben, wordt in de korte film uitgevoerd door mensen. Zo bestaat een verkeerslicht uit twee mannen die om de beurt kun regenjas opentrekken. De een heeft een rood T-shirt aan, de ander een groene.

Videos by VICE

In elke scène onderzoekt El Empleo onze huidige ideeën over productiviteit en diensten. De film stelt hardop de vraag: hebben we een systeem gebouwd waarin we elkaar constant aan het misbruiken zijn?

Sinds de film in 2008 uitkwam, heeft de maker verschillende internationale prijzen gewonnen. De film brengt de boodschap op een intelligente manier, maar is daardoor niet ingewikkeld geworden. Om zijn idee universeel te houden, koos de regisseur ervoor om de film kort te houden en er geen dialoog in te verwerken. Je ziet een helemaal niet zo onvoorstelbaar toekomstbeeld, met hele alledaagse geluiden.

Hieronder zie je de korte animatiefilm: