Deze kuitige robot plukt je ooit misschien wel onder een ingestort gebouw vandaan

Cassie’s slungelige mechanische poten zijn de toekomst. De tweevoetige robot komt uit het Agility Robotics laboratorium aan de Oregon State University. Het is de bedoeling dat Cassie ooit een brandend gebouw in rent in plaats van brandweermannen, of een wandeling maakt door de puin in een rampgebied. De robot moet in elk geval naar plaatsen waar het menselijk lichaam te zwak voor is.

Maar veruit de meeste Cassie’s hebben een prozaïscher lotsbestemming, namelijk als bezorger. Jonathan Hurst, mede-oprichter van Agility Robotics, vertelde aan IEEE Spectrum dat er snel armen en sensoren zullen volgen. Hierdoor kan Cassie zichzelf omhoog hijsen als het valt. Op dit moment hopen ze deze robots voor minder dan €100.000 per stuk te maken.

Lopen op twee benen is heel erg moeilijk voor robots. De menselijke bekken, heupen, knieën en alle stabiliserende spieren en pezen tussenin werken samen om ons bijna altijd standvastig te houden. Robots lopen zijwaarts of balanceren met behulp van een staart, maar lopen op twee benen zonder te vallen is nog steeds een grote horde voor ingenieurs.

In de video die vandaag uitkwam, lijkt Cassie moeiteloos rond te slenteren met dezelfde snelheid als een mens, terwijl het balanceert op een soort verschuivend dok. Verder herstelt de robot zich soepel nadat het een schop krijgt van een mens. Je kan je al helemaal voorstellen dat deze robot ooit lange strandwandelingen maakt met zijn maker.