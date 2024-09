Deze kunstattractie zoekt de grenzen van je lichaam op en gaat daar expres overheen

“Wil jij ook even?”, vraagt kunstenaar Daniël de Bruin terwijl we naar zijn metershoge stalen contraptie staan te kijken. Ik word stevig ingesnoerd in een stoeltje dat flink achteroverleunt. Het wiebelt, en omdat ik weet dat het stoeltje over de kop kan, voel ik me zelf ook een beetje wiebelig. “Ah, je bent te licht,” hoor ik Daniël zeggen, “dus we zullen het handmatig moeten doen.” Terwijl ik me nog bedenk of ik ‘handmatig’ in deze context wel een prettig woord vind, krijgt mijn stoeltje een duw en ga ik een meter of zeven de lucht in. Mijn hart bonkt in mijn keel en enigszins paniekerig roep ik: “ik, uuh, IK WEET NIET OF IK DIT WEL WIL.”

Zo verliep mijn ritje in de Neurotransmitter 3000 – geheel op eigen risico en als de ontzettende schijtlijster die ik ben. Dit kunstwerk is het resultaat van Daniëls liefde voor attracties en zijn wens om één te worden met een machine. Eigenlijk is de Neuro – zoals Daniël hem liefkozend noemt – een eenpersoonsversie van de Booster. Een lange arm die ronddraait, met aan het uiteinde een stoeltje dat ook over de kop kan. Maar er is één akelige twist: de Neurotransmitter 3000 zoekt constant naar de grens van wat je lichaam aankan en gaat daar telkens een stukje overheen.

