Deze illustrator bestrijdt zijn kater met een overdosis kleur

Een hond met drie ogen en een alligator dartelen vrolijk rond in de illustraties van Yeye Weller. De stonerkunst van de Duitse illustrator combineert smeuïge, dynamische figuurtjes met hoekige patronen en catchy slogans, zoals “Supa Kool”. Met zijn tekeningen laat hij zich van zijn schattigste en grappigste kant zien. En die twee gaan erg goed samen.

Deze kunstenaar uit Münster pakt uit met een zorgvuldig geselecteerd kleurenpalet en de juiste tinten en kleuren kiezen is voor hem dan ook, zo zegt hij zelf, zijn “grootste uitdaging.” “Het is altijd het eerste wat ik doe,” vertelt hij aan The Creators Project. “Ik gebruik mijn grote collectie kleurpotloden als inspiratie en daarna maak ik de tekeningen in Photoshop af.”

Maar uiteindelijk is tekenen voor Weller vooral een therapeutische bezigheid. “Het beste moment om creatief te zijn, is als je in bed ligt met een kater. Er zijn geen mentale blokkades en ik hoef geen zware denkoefeningen te doen. Ik ben alleen met mijn tekentablet, potloden en pizza.”

Verzacht nu je eigen katers en verwen jezelf met een selectie uit de stoner-kunstwerkjes die Weller op Instagram zet.

