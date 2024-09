De fotograaf die in alles een kleurenwaaier ziet

De Italiaanse kunstenaar en grafisch ontwerper Andrea Antoni neemt kleurenwaaiers niet mee naar de slaapkamer om een kek kleurtje verf uit te zoeken. Nee, de kunstenaar neemt ze mee naar buiten en maakt er surrealistische vergezichten van Italië mee, die hij vervolgens op Instagram plaatst.



Op zijn foto’s kloppen de kleuren precies met wat je op een kleurstaal ziet, maar daarnaast voegt de kunstenaar ook andere elementen toe te. Hij werkt aan contrastrijke composities, door bijvoorbeeld zijn hand met daarin de kleurstaal in het midden te fotograferen.

Hij plaatste de eerste foto van deze serie ruim een jaar geleden, maar Antoni vertelt dat hij al langer met kleurstalen in de weer is. “Ik werk al lang met dit idee,” vertelt hij aan Creators. “Enkele jaren geleden publiceerde ik bijvoorbeeld regelmatig de kleur die bij de lucht boven mijn huis paste.”

“Als grafisch ontwerper ben ik altijd dol geweest op de waaiers, maar vooral om de kleuren en vrolijkheid. Niet zozeer om hun nut. Dus op een dag nam ik een kleurrijke foto en probeerde die te matchen aan een kleur van zo’n Pantonewaaier. Nu bestaan mijn foto’s voor een derde uit dit soort afbeeldingen.”

“De foto’s weerspiegelen de manier waarop ik de wereld zie, of een herinnering die ik aan bepaalde plekken heb. Sommigen laten het gevoel zien die de plek bij me oproept,” zegt hij.

“Terwijl het wel duidelijk de plekken zijn die je ziet, zijn ze dat ook niet; kleuren zijn veranderd, gebouwen zijn er opgeplakt of afgeknipt en anders afgebeeld. Het resultaat is een onwerkelijke wereld die niet echt is vanuit het ene oogpunt, maar heel echt vanuit een ander. Dat is net als mijn geheugen; echt en nagemaakt op hetzelfde moment,” legt Antoni uit.

Volg Andrea Antoni op Instagram of check zijn website voor meer van zijn werk.