Deze kunstenaar is ruim duizend uur bezig met zijn verstopte draadsculpturen

In Wie is de Mol? roepen ze regelmatig “niets is wat het lijkt.” En dat gaat ook op voor de sculpturen van de Canadese kunstenaar Claude-Olivier Guay. In eerste instantie zie je de lichaamsdelen van paspoppen, maar daar binnenin zit een heel netwerk van ijzerdraad dat Guay met een pincet in elkaar heeft gefriemeld. Zo geeft Guay je eigenlijk twee sculpturen voor de prijs van één.

Het duurt soms wel duizend uur voordat een van de sculpturen af is. En daar zit dan ruim een halve kilometer ijzerdraad in. Guay vindt dit precisiewerk wel prettig, een soort mediteren. Hij ziet het als het absolute tegengestelde van massaproductie. “Ik begin met kijken naar de overeenkomsten in de vormen van mensen en dieren en bedenk dan een zinvolle manier om die samen te brengen,” vertelt Guay over zijn werkwijze, waarvan de gedachte begon toen hij een rottend berenkarkas zag. “Je zou kunnen zeggen dat die beer nooit dood is gegaan, maar dat hij gewoon verderleeft in bacteriën en insecten.”

Zijn nieuwste werk heet Cénotaphe, een afgehakt hoofd waar een sprinkhanenplaag uit tevoorschijn komt. Sinds hij in 2013 afstudeerde, maakte hij al een wolvenvrouw (La Tanière), een schedel die in een vogel verandert (Imago) en een mensenarm die een insectenzwerm wordt (Multitudes). Van ieder werk maakt hij ook een stopmotionvideo, die je hieronder ziet.

Ga voor meer werk van Claude-Olivier Guay naar zijn website.