Deze kunstenaar laat de postbode zijn sculpturen maken

Beeld via

Walead Beshty werkt al meer dan tien jaar aan zijn FedEx works, een serie installaties die, laten we eerlijk zijn, niet veel om het lijf heeft. Want als de Amerikaanse kunstenaar eenmaal zijn handtekening op zijn werk zet, heeft de Amerikaanse koeriersdienst FedEx het meeste werk al gedaan. Het experiment van Beshty is simpel: hij ontwierp verschillende sculpturen van glas met de exacte afmetingen van de verschillende pakketten die het bedrijf aanbiedt. FedEx deed de rest en het glas kwam gebroken aan op adres van bestemming.

Videos by VICE

Verrassend genoeg is het geheel wel een mooie installatie. Bekijk hieronder wat beelden van het werk:

Alle creaties van Walead Beshty zijn te zien op de website van de Thomas Dane Gallery