Deze kunstenaar liet zijn familieleden poseren met idioot grote objecten

Thomas Mailaender is een Franse multimediakunstenaar die in Parijs woont en werkt. We vielen als een blok voor hem nadat hij Extreme Tourism uitbracht, een fotoserie waarin hij met een Hawaii-shirt en een korte broek in beelden van uitbarstende vulkanen is gephotoshopt. In een foto surft hij over een heet lavameer, in een andere gebruikt hij lava om een pizzaatje te bakken.

We waren dan ook zeer verrukt dat hij ons wat niet eerder vertoond werk wilde opsturen voor ons Photo Issue. Guinness Book is een serie van negen foto’s waarin familieleden van Mailaender met gepaste trots hele grote dingen vasthouden. Het is geweldig en leuk en nou ja, kijk zelf maar.