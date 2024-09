Deze kunstenaar maakt een feestje van jouw break-up

Niemand weet eigenlijk hoe je moet omgaan met iemand die last heeft van liefdesverdriet. Een knuffel, een slechte film of een bak ijs is immers ook zo’n cliché. Kunstenaar Peyton Fulford bedacht daarom een originele aanpak. Ze maakte slingers van de hartverscheurende teksten waarmee iemand zijn relatie beëindigt en fotografeerde die op desolate plekken. Zoals vrolijke verjaardagsslingers ’s ochtends bevestigen dat je écht jarig bent, bevestigen deze slingers precies wat je nodig hebt als je relatie in puin ligt: het is voorbij. Het komt nooit meer goed. Op deze manier zorgt Fulford ervoor dat jij je ergste hartzeer kan verwerken met wat duidelijke kunst.

De serie Abandoned Love begon als een project voor school in 2015, maar recentelijk blies ze het project nieuw leven in. Ze vroeg haar volgers om korte passages uit hun dagboek, berichten of sms’jes te sturen, die te maken hadden met liefde of de melancholie van een relatiebreuk. Ze ontving berichten uit meer dan dertig landen. De kunstenaar vertelt dat ze geïnspireerd raakte door Learning to Love You More van Miranda July en Harrell Fletcher, en door het werk van de Londense kunstenaar Visockyte’s Please Don’t Leave Me. Ze was verbaasd over hoeveel berichten ze kreeg naar aanleiding van haar oproep, maar schrok wel toen ze zag dat er af en toe ook ongebruikte zelfmoordbriefjes tussen zaten.

Tekst van Hubert uit de Verenigde Staten, 2015. Beeld: Peyton Fulford

Aan het begin van de serie fotografeerde ze haar biologisch afbreekbare slingers van dichtbij, en met veel contrast. Zo steekt het gele “You Left And Now I’m Homesick” mooi af tegen de muur van grijsblauw huisje. Maar nu ze het project weer heeft opgepakt, koos ze om meer van de omgeving te laten zien in haar foto’s omdat de verlaten landschappen goed passen bij sfeer van de slingers. “Het landschap van de staat Georgia heeft mijn serie zeker beïnvloed,” legt Fulford uit. “Ik hou van het leven in de grote stad, maar doordat ik hier ben opgegroeid kon ik mijn proces vertragen en me echt richten op de kern van de serie.” Volgens Fulford helpen haar foto’s mensen met liefdesverdriet “niet alleen om het af te sluiten, maar het geeft hen ook het gevoel dat ze er niet alleen voor staan”.

Afzender van deze spreuk onbekend, 2017. Beeld: Peyton Fulford Tekst van Gabri Ann Dino uit de Verenigde Staten, 2017. Beeld: Peyton Fulford

Ook al zijn haar kunstwerken biologisch afbreekbaar, mocht ze ze niet overal laten hangen. “Ik leef in zo’n klein stadje dat het als vandalisme gezien zou kunnen worden,” vertelt ze. Gelukkig hebben we de foto’s nog.

Volg Peyton Fulford op Instagram and check de de volledige serie op haar website .