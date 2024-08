De kunst op Lowlands 2017 waar je niet omheen kunt

De 25e verjaardag van Lowlands zal wel weer een groot feest worden, en wat is een groot feest zonder kunst? Muziek is natuurlijk ook kunst, en er valt op het festival ook theater, dans, literatuur en film te beleven, maar bij K.U.N.S.T. denk je doorgaans eerder aan schilderijen of beeldende kunst. Gigantische verfdoeken zouden nogal snel uitlopen bij de huidige weersomstandigheden, maar gigantische stalen of houten beeldhouwwerken kunnen wel tegen een spatje. Pas bij het selfies maken wel op voor onweer. De volgende reuzenkunstwerken kun je dit jaar bekijken op Lowlands (of eronder schuilen):

Peter te Bos – LLowdog

Als je dacht dat rode hond een besmettelijke vlekjesziekte is, dan moet je dit weekend eens een kijkje nemen op Cape Lowlands, vlakbij ArmadiLLow in het 24-uursgebied. Daar staat namelijk LLowdog, een gigantische rode hond van Peter te Bos, die al sinds 1994 als ontwerper bij Lowlands betrokken is. Mocht het er naar natte hond ruiken dan ben je dat waarschijnlijk zelf, want LLowdog is compleet van staal, en dat ruikt naar niks. Te Bos is trouwens ook nog steeds zanger van de band Claw Boys Claw. Hoor of zie je bij zijn stalen joekel in de buurt mensen hoesten, en hebben die rode vlekken in hun nek, licht dan even de EHBO in.

Videos by VICE

Tom Claassen – Houten Klaasen en Mikkel

Beeldhouwer Tom Claassen is bekend geworden door zijn reusachtige mens- en dierfiguren, zoals Toon en Toon in Apeldoorn, de Sitting Men op Schiphol, en ook de Olifanten van Almere, die je wellicht ziet als je met de auto naar Lowlands afreist. Claassen werkt met tal van materialen, van jute tot beton. Op Lowlands 2017 staan zijn grote vriendelijke boomstamreuzen Houten Klaasen, en ook zijn huizenhoge nieuwe werk Mikkel is te zien, dat hij speciaal maakte voor Lowlands en Museum de Fundatie.

Joseph Klibansky – Self Portrait of a Dreamer

Als je van alle party je evenwicht dreigt te verliezen, loop dan even naar de X-Ray-tent, want daar doet een gigantische astronaut voor hoe je op het puntje van een stoel moet balanceren. De negen meter hoge sculptuur van ‘artist’ Joseph Klibansky stond vorig jaar ook al op Lowlands. “Hij staat symbool voor iedereen die zijn ideeën wil waarmaken,” vertelde de artist ons toen. Behalve glasvezel, hars, staal en acrylverf zijn er ook zijdebloemen in het gevaarte verwerkt. De stoel baseerde Klibansky op een schilderijtje van Van Gogh, en een beetje op zijn eigen keukenstoel.