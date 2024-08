Deze lachcoach zet vrolijk bijna een ton per jaar om

Als je niet lekker in je vel zit, kun je overwegen om een lachcoach te bezoeken. Want als je lacht, maak je endorfines aan, en daar vrolijk je van op. Uit zo’n 5000 onderzoeken blijkt dat lachen angstgevoelens, boosheid, stress en depressie vermindert.

Hoewel ik dat zeker kan gebruiken, sta ik niet te springen om een lachcoach te bezoeken. Het woord ‘lachcoach’ doet me namelijk denken aan blije positiviteitsgoeroes als Emile Ratelband, en daar ben ik best wel bang voor. Toch besluit ik in de wereld van lachcoaching te duiken. Niet alleen omdat ik wil weten of therapeutisch lachen voor mij werkt, maar ook vanuit financiële interesse. Want met persoonlijke ontwikkeling valt bakken met geld te verdienen, en ik wil bakken met geld.

Ik neem contact op met Bente Adriaens (35). Bente is een van de bekendste lachcoaches in Nederland en haalt haar volledige inkomsten uit het geven van lachworkshops. Ik spreek bij haar thuis af in Utrecht, waar we het hebben over haar businessmodel, over de vraag of lachcoaches altijd blij zijn en waarom mensen soms woedend worden als Bente in het openbaar lacht.

Bente Adriaens.



VICE: Hoi Bente, hoe ben je in de lach-business terecht gekomen?

Bente: Eind 2013 volgde ik een lachworkshop op een gratis festival in Sevilla. Op dat moment werkte ik nog als projectmanager bij een kunstlocatie, maar ik vond die workshop zo gaaf dat ik besloot om ook lachcoach te worden. Lachen is een prachtig middel om jezelf blijer te voelen.



Hoe word je lach-coach?

Ik heb een workshop gevolgd bij lachcoach Maarten Vos, daar leerde ik hoe je lachsessies kan geven. Dit duurde een weekend. Direct daarna heb ik mijn website gelanceerd en ben ik gestart met mijn bedrijf, Get The Laugh Flow. Inmiddels sta ik bekend als ‘Bente de Lachcoach’. Lachcoach is een fijne term om je mee te profileren, omdat niet veel mensen lachcoach zijn.



Wie zijn je klanten?

Zo’n 90 procent van mijn klanten bestaat uit bedrijven, die op zoek zijn naar een leuk bedrijfsuitje. Lachsessies dragen bij aan teambuilding en zorgen voor meer energie op de werkvloer. Mijn slogan is niet voor niks: lachen is serious business. Naast bedrijfsevenementen doe ik soms vrijgezellen- en familiefeestjes, en ik geef elke maand een lachsessie in de lachclub in Utrecht.



Hoe ziet een workshop van jou eruit?

Een workshop duurt één tot anderhalf uur. Ik begin met een een warming up, en dan volgen er lachoefeningen, waar mensen door in de lach schieten. Want als je zonder reden wilt lachen, is het fijn als je daar hulp bij krijgt. Het scheelt dat lachen aanstekelijk is. Daarom zorg ik voor veel oogcontact tussen de deelnemers tijdens een sessie. Je spiegelneuronen zorgen ervoor dat als je iemand anders ziet lachen, je meestal zelf ook in de lach schiet.



Hoeveel workshops geef je per maand en wat levert het op?

Het verschilt heel erg, maar in een drukke periode geef ik 25 workshops in een maand. Hoeveel zo’n workshop oplevert ligt aan het aantal deelnemers en aan hoe lang het duurt. Het varieert tussen de 200 en 1500 euro (exclusief btw) per sessie. Hoe meer personen er mee doen, hoe duurder het wordt, maar in verhouding is het dan weer goedkoper per persoon. Voor een energizer, een korte variant van mijn workshop, voor 1800 mensen vraag ik bijvoorbeeld 1500 euro, terwijl ik voor een lachworkshop voor 6 personen 200 euro vraag.



Wat voor omzet heb je dan ongeveer per maand?

Wat ik precies verdien is moeilijk te zeggen, maar vorig jaar had ik een omzet van zo’n 95.000 euro.



En wat hou je daarvan over?

Mijn kosten zaten vorig jaar rond de 50.000 euro. Ik werk samen met een aantal andere lachcoaches, die ik soms inhuur voor opdrachten. Ik wil en ik kan niet alles zelf doen. Ik heb weleens een tijdje twaalf workshops per week gegeven, dat is niet prettig. Het kost veel energie om lachsessies te leiden, want je hebt met veel weerstand te maken: deelnemers vinden het vaak ongemakkelijk, waardoor ik veel moeite moet doen om ze enthousiast te maken. Daarnaast zitten veel van mijn onkosten in adverteren, via Google bijvoorbeeld.



Bente Adriaens. Foto door auteur.



Lach je zelf veel?

Veel mensen denken dat ik altijd blij en gelukkig ben, maar dat is niet zo. Lachen en huilen liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Lachen is een middel om meer in verbinding te staan met je gevoelens. Mensen trekken vaak een soort muur op, om hun emoties niet te hoeven laten zien. Door het lachen brokkelt die muur een beetje af, en blijkt er bijvoorbeeld verdriet achter te zitten. Ik maak wel eens mee dat iemand tijdens een lach-sessie begint te huilen.



Dus als je lachoefeningen doet, kan er verdriet loskomen?

Ja, dat kan zeker. Toen ik die training deed om lachcoach te worden moest ik heel vaak huilen, en de andere deelnemers ook.

Als je zelf even niet lekker in je vel zit, zit je dan veel in je eentje lachoefeningen te doen?

Als ik er behoefte aan heb, zeg ik tegen mezelf: ga even in de lach-status. Dan doe ik hardop ha-ha-ha, totdat ik me beter voel. Soms werkt dat, soms ook niet. Als ik een dagje niet lekker in mijn vel zit, mag dat trouwens ook gewoon. Het idee dat iemand zich altijd goed kan voelen, is een illusie.

Wat adviseer je mensen die zich depressief voelen?

Je hoeft niet altijd vrolijkheid uit jezelf te halen, want dat is soms moeilijk. Kijk daarom een grappig youtubefilmpje, of een leuke comedy. Fake it till you make it, zeg ik altijd. En dat klopt. Want als je lachoefeningen doet terwijl je eigenlijk somber en chagrijnig bent, worden er toch endorfines aangemaakt. Als je echt depressief bent trouwens, is er meer nodig dan alleen een lachworkshop. Er bestaan helaas geen lach-oefeningen die je in één keer van een depressie afhelpen.



Hoe onderscheid je jezelf op de lachcoach-markt?

Ik kan altijd een workshop voor mijn klanten regelen, want ik ben eigenlijk ook een organisatiebureau. En ik ben niet zo zweverig, ik benader het lachen vanuit de wetenschap. Maar ik zie andere lach-coaches niet als concurrent, we versterken elkaar juist. Hoe meer mensen de wereld helpen lachen, des te fijner ik het vind.

Wat voor lach-oefeningen doe je zoal met je deelnemers?

Je kunt bijvoorbeeld diep inademen, en dan bij elke uitademing lachen. Maar er zijn allerlei oefeningen. Soms staan we in een kring en houden we elkaars hand vast. Dan geven de deelnemers hun lach door aan degene naast zich, door middel van een knijpje in de hand. De spiegel-lach is ook een heel leuke oefening. Dan lacht er één iemand en moet de rest het nadoen. Ik heb ook een lach-mantra, maar die ga ik niet verklappen. Dan moeten mensen maar een sessie boeken.

Maak je wel eens mee dat mensen weigeren om mee te doen?

Ja. Sommige deelnemers gaan aan de kant staan, omdat ze zeggen dat het niets voor ze is. Dat kan natuurlijk, dan mogen ze van mij aan de kant blijven zitten. Het leuke is dat die mensen daar dan toch stiekem zitten te lachen. Want het is hilarisch om je collega’s zo te zien.

Waarom denk je dat het zo raar voelt voor mensen om te lachen?

We zijn het afgeleerd. Baby’s beginnen met zes weken al te lachen, kleine kinderen lachen nog om alles. Maar dat verandert zodra je met school begint. Je past je gedrag aan naar de maatstaven van de maatschappij en leert je emoties te verbergen. Kinderen lachen zo’n 300 keer op een dag. Volwassenen nog maar vijftien keer. En dat is inclusief glimlachen.



Ga jij nou weleens heel hard lachen of huilen, ook al is het niet gepast?

Lachen sowieso. En als ik moet huilen, huil ik ook gewoon. Alleen als ik een workshop geef houd ik me in, want dan ben ik aan het werk en gaat het niet om mij.

Corrigeert de maatschappij je vaak als je openlijk emoties toont?

Ja, ik krijg heel vaak een boos of verbaasd gezicht. Mensen snappen het niet als je hard lacht. Ik zat een keer met een collega-lachcoach hardop te lachen, in een restaurant. We waren best wel luid, we staken elkaar aan. Toen werden een paar mensen boos. Een man riep: ‘Jezus, doe eens normaal!’ Daar moest ik vervolgens van huilen. Ik schrok echt van de heftige reactie, ik kan zo weer huilen als ik eraan denk. Dan denk ik: jeminee, wij hebben echt lol, en dan worden we onderdrukt in ons plezier. Dat vind ik heel erg. Maar met zulke reacties hebben wij als lachcoaches vaker te maken. Veel mensen vinden het raar, of zweverig. Terwijl het helemaal niet zweverig is.

Dankjewel, Bente.