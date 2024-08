Deze larve jaagt op termieten met gifgas uit z’n kont

Oh grilligheid, je naam is evolutie. Waar je met recht trots mag zijn op mirakeltjes als de bombardeerkever, had je bij het ontwerpen van Lomamyia latipennis-larve net iets te diep in het glaasje gekeken. Het hele beest is een grote evolutionaire clusterfuck.

De larve van deze insectensoort, een soort gaasvlieg, jaagt op termieten en hun larven. De larve besluipt zijn ongelukkige prooi, brengt zijn achterlichaam in positie en slaat dan toe met verdovend gas uit zijn anus. Ja. Deze larve scheet zijn prooi de verlamming in.

