Deze lesbische seksscènes van Game of Thrones haalden de serie niet

Vraag iemand naar een populaire televisieshow waarin naakte vrouwen voorkomen en de meeste mensen zullen Game of Thrones zeggen. Sekswerkers zijn er in overvloed in Westeros en de serie is geliefd en berucht door de enorme hoeveelheid aan tepels, konten en af en toe zelfs een verdwaalde piemel. Maar ook vanwege alle intriges en taboes die worden aangekaart – het is de meest pro-incest show die er bestaat, een titel waar geen andere serie voor in aanmerking komt. Velen verklaren de populariteit van de serie door het feit dat alles om seks lijkt te draaien, maar het is niet alleen de expliciete inhoud die kijkers trekt. Het beste bewijs hiervan zijn misschien wel de vrouwelijke queerkarakters die erin voorkomen, en hoe de serie het boek anders gebruikt als het aankomt op de lesbische erotiek.

De serie heeft heel wat kansen voor lesbische seksscènes laten liggen (de beste seks naar mijn mening en blijkbaar vinden veel heterovrouwen dat ook). Dit terwijl er wel degelijk queervrouwen in zitten die bijzonder geschikt zouden zijn: Ellaria Sand en Yara Greyjoy – een flirt waar ze ons al vaak lekker mee hebben gemaakt. Maar zoals het Game of Thrones betaamt, werd ook die hoop ons ruw ontnomen. Ellaria is expliciet biseksueel in de boeken en in de serie, net als haar minnaar Oberyn Martell. We zien het koppel orgies hebben met zowel mannelijke als vrouwelijke prostituees, net voordat Tywin Lannister ze ruw verstoort. Alhoewel de scènes waarin Ellaria speelt misschien moeilijk zijn om naar te kijken (de Sand Snakes!), maken haar lesbische affaires menig vrouwen enthousiast.



Videos by VICE

Yara and Ellaria

Yara (Asha in de boeken), heeft niet per se queerrelaties in de boeken, en wordt alleen beschreven als ze seks heeft met Qarl the Maid, een Ironborn die loyaal is aan de Salt Throne. In de serie gedraagt Yara zich vooral als een mannelijke Ironborn: ze weet wat ze wil en grijpt het. Ze wordt gezien als Game of Thrones’ enige echte lesbische vrouw, hoewel de actrice Gemma Whelan haar personage meer als panseksueel beschouwt.



“Ze grijpt alles aan. Dat is haar ethos,” vertelt Whelan aan Vulture. “Ik denk niet dat ze op een bepaald geslacht valt, dat hangt af van de situatie.”



Er zijn twee lesbische verhaallijnen in het boek die de serie heeft overgeslagen, namelijk die van koninginnen Daenerys en Cersei. Een opvallende keuze, aangezien veel mensen zullen denken dat de “HBO-ificatie” van een verhaal vooral ook betekent dat het elk excuus aangrijpt om er seks in te verwerken – vooral als er vrouwen in zitten.



Het is wel duidelijk wie dit is

Cersei heeft een romance in het vierde boek met de Myrische vrouw Taena Merryweather, de vrouw van Orton Merryweather. Op een late avond, knijpt de dronken Cersei in Taena’s grote, donkere tepel net zo lang totdat ze wakker wordt, en blijft daarmee doorgaan tot Taena zegt dat het pijn doet. Zoals verwacht, wuift Cersei de pijn weg door te zeggen dat zij de koningin is en het recht heeft om te doen wat zij wil.

There was no pleasure in it, not for [Cersei]. For Taena, yes…. The queen slid a finger into that Myrish swamp, then another, moving them in and out…. She wanted to see if it would be as easy with a woman as it had always been with Robert…, she thought, slipping a third finger into Myr. She gasped some words in a foreign tongue, then shuddered again and arched her back and screamed. She sounds as if she is being gored, the queen thought. For a moment she let herself imagine that her fingers were a boar’s tusks, ripping the Myrish woman apart from groin to throat. It was still no good.

De Merryweathers zijn uit de televisieserie gehaald om de verhaallijn wat in te korten, dus deze scène heeft het nooit gehaald. Gelukkig maar, aangezien we inmiddels doorhebben dat Cersei’s honger naar macht onmetelijk is en dat ze totaal insensitief is. Er is geen lesbische seksscène zonder wederzijdse toestemming voor nodig om dat te bewijzen.







Dany’s verhaallijn heeft dezelfde soort rare machtsstructuur met dezelfde twijfelachtige wederzijdse toestemming, zoals bijvoorbeeld de scène waarin ze seks heeft met haar dienstmeisje Irri. Khaleesi deelt het bed met Irri. Op een avond masturbeert ze in bed en maakt ze per ongeluk Irri wakker. Zij biedt vervolgens haar diensten aan om de daad af te maken.

The handmaid put a hand on her breast, then bent to take a nipple in her mouth.

Her other hand drifted down across the soft curve of belly, through the mound of fine silvery-gold hair, and went to work between Dany’s thighs. It was no more than a few moments until her legs twisted and her breasts heaved and her whole body shuddered. She screamed then.

In de serie heeft Dany slechts één vaag avontuurtje met Doreath, een seksslaaf vermomd als dienstmeisje en ingehuurd door haar verschrikkelijke broer Viserys. In plaats van een hete seksscène, draait het moment helemaal om een man, Khal Drogo. Doreah “traint” Khaleesi hoe ze seks met haar man beter kan maken.



Hoewel het jammer is dat Dany en Cersei op een bepaalde manier zijn ‘verheterood’, heeft de show ons wel betere vrouwelijke queerkarakters gegeven dan het boek. Maar goed, er is dan misschien wel sprake van lesbische personages, het heeft niet de lesbische seks opgeleverd die we verdienen.