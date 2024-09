Deze levensechte sculptuur van ‘Fear and Loathing’ is doodeng

Ik ben nog nooit in Las Vegas geweest, maar het lijkt me een redelijk gestoorde stad. Niet vanwege de gokgekte of het gebrek aan een centrum, maar vooral door het beeld dat Fear and Loathing in Las Vegas van de plek heeft geschept: een waas van drugs, casino’s en nog meer drugs. Een plek waar een doorgesnoven man met een hoofd ter grootte van twee gewone mensenhoofden, een gele zonnebril en een sigaretje aan een stokje niet eens opvalt. Dat is ook precies het beeld dat de sculptuur van kunstenaar Kevin Kirkpatrick tot leven brengt. Zijn versie van de hoofdpersoon van de film, Raoul Duke, is bijna niet te onderscheiden van het personage van Johnny Depp in de verfilming van het boek van Hunter S. Thompson.

“Ik wilde dat de sculptuur zoveel mogelijk op de filmposter zou lijken,” vertelt Kirkpatrick van Epoch Creations, een special effects- en make-upbedrijf. “Maar ik had wel veel artistieke vrijheid, omdat de foto nogal wazig is.”

De film uit 1998 is een donkere, komische versie van het boek, waarin een journalist en diens advocaat verdwaald raken in het Sin City van je grootste nachtmerrie. Maar de buste van Kirkpatrick lijkt zo echt, dat mensen dachten dat hij met de computer gegenereerd was. Toch is het allemaal handwerk.



“Toen ik foto’s van de buste online zette, vroegen mensen waarom ik een plaatje van de filmposter postte,” vertelt Kirkpatrick aan Creators. “Pas als je van dichtbij kijkt, realiseer je je dat het een 3D-kunstwerk is.”

De kunstenaar raakte zelf ook in de war door de echtheid van zijn sculptuur. “Ik nam deze uitdaging aan onder enorme tijdsdruk, en mijn slaapgebrek maakte me bijna gek. Maar het is uiteindelijk echt een van mijn favoriete projecten geworden.”

Net als bij wel meer hyperrealistische sculpturen, gebruikte Kirkpatrick silicoon om de structuur van de huid zo zacht en realistisch mogelijk te maken. Bizar, maar heel toepasselijk is het gebruik van echt mensenhaar, “voor alle stukjes die om haar vroegen.”



