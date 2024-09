Deze lichtgevende gezichten hebben een geheel eigen stem

Voor haar nieuwste project Who maakte Cinzia Campolese 3D-scans van echte mensen, maar die zijn nu totaal niet meer te herkennen. De Canadese kunstenaar gebruikte die scans om lichtgevende sculpturen en elektronische muziek te maken. Op die manier heeft ze de non-descripte gezichten, die lijken op de jaarringen van bomen, buitenaardse stemmen gegeven.

De ‘stemmen’, die zijn gemaakt met software van muzikant Francisco Rafart, roepen de vraag op wat er digitaal gezien nog van ons overblijft als we er niet meer zijn. Kennelijk zijn computers in staat ons uiterlijk te interpreteren als een geluid, maar dat staat wel heel ver af van het geluid dat we in de realiteit maken. In dat opzicht geeft het kunstwerk niet echt antwoorden, behalve dat er wel degelijk zoiets bestaat als een digitaal leven na de dood. En dat is even mysterieus als de dood zelf.

Hieronder zie je enkele foto’s van Who.

