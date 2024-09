Deze lichtgevende, oud-Hollandse kanten kap zweeft de komende tijd boven de Herengracht

Op 1 december vindt het jaarlijkse Amsterdam Light Festival voor de vijfde keer plaats. Uit het recordaantal van vijfhonderd inzendingen koos de jury dertig creaties die mogen shinen op de lustrumeditie van het festival. Een van de opvallendste werken uit deze selectie is The Lace van de Amerikaanse designstudio Choi+Shine Architects, een reusachtige lichtinstallatie in de vorm van een oud-Hollandse kanten kap, die boven de Herengracht zweeft.

Het 3-dimensionale kunstwerk, bedacht door het architectenduo Jin Choi en Thomas Shine, bestaat uit 50 gehaakte panelen van 25.000 meter verlicht touw, is 10 meter breed en weegt rond de 650 kilogram. “Het was verschrikkelijk tijdrovend, arbeidsintensief en fysiek uitdagend,” vertelt Choi aan The Creators Project. “Ons geduld werd elke dag op de proef gesteld. Iedere centimeter van het 25.000 meter lange touw is met de hand geknoopt en gehaakt.”

De kap met het traditionele oud-Hollandse kantpatroon

Het technische proces begon met Chois vertaling van het traditionele oud-Hollandse kantpatroon naar zes gehaakte en met de hand getekende motieven, die konden worden gebruikt voor de grootschalige constructie. Chois motieven van 2 x 2 meter en 2 x 2,8 meter moesten worden gehaakt uit één stuk touw, wat het tot een nogal ingewikkeld project maakte. Alleen wanneer een spoel met touw op was, werden de twee uiteinden van de touwen aan elkaar vastgemaakt om verder te kunnen haken. Medebedenker Thomas Shine ontwierp hierna het ophangsysteem, waarbij het haakwerk met zo’n 9.500 kabelbinders werd bevestigd aan een Dyneema-net.

“Door de omvang van de haaksels konden we niet aan een tafel zitten en moesten we werken op de betonnen vloer van een magazijn,” aldus Choi. “Uiteindelijk kregen we allemaal last van onze ruggen, ellebogen en splijtende vingertoppen. Gaandeweg stopten vier van onze wevers er zelfs mee, omdat het werken met de touwen en de enorme haken zo zwaar was.”

De zwevende lichtsculptuur verwijst volgens de makers niet alleen naar de traditionele Noord-Hollandse klederdracht maar symboliseert ook de culturele rijkdom en het vervlochten karakter van Amsterdam, verbonden door zijn kronkelende grachten, pleinen en wegen. “Toen ik de briefing voor het festival las, dacht ik meteen aan de opmerkelijke treksterkte van delicaat kant,” zegt Choi. “Na wat research stuitte ik op de bijzondere vorm van de oud-Hollandse kanten kap – sculpturaal, simpel en iconisch.”

Festivalbezoekers die onder het futuristisch zwevende hoofddeksel doorvaren, zien de lichtgevende kantpatronen op een achtergrond van de donkere winterlucht, en worden, nadat ze het werk zijn gepasseerd, gevolgd door één gloeiende draad die verleidt om nog even om te kijken. “Het werk is bedoeld als visuele poëzie,” vertelt Choi. “We hopen dat het voorbijgangers even stil doet staan.”

Het Amsterdam Light Festival vindt plaats van 1 december 2016 t/m 22 januari 2017.

The Lace is te zien boven de Herengracht, ter hoogte van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Lees meer over dit zwevende kunstwerk op de website van Choi+Shine Architects.