Deze liedjes definiëren het leven en de carrière van DJ Moortje

Dat DJ Moortje een levende legende is, dat weet je wel. Dat hij garant staat voor een lange nacht zweten op een dansvloer, heb je misschien ook al wel eens mogen ervaren. Mocht dat laatste niet het geval zijn, dan is het misschien een goed idee om zaterdag naar Nijmegen te gaan, voor Drift Festival. Daar staat de enige echte bubbling-koning namelijk op het podium, na Philou Louzolo, dus als je gaat, trek iets luchtigs aan. Om alvast goed in de stemming te komen, vroegen we DJ Moortje om tien liedjes uit te kiezen waar hij een bijzondere band mee heeft, en er ook iets over te vertellen. Vertel het ons, Moortje!

Chaka Demus & Pliers – Murder she Wrote

“Dit is een nummer, wanneer ik deze draai, dan is het echt gekkenhuis op de dansvloer. Dus waar ik ook draai, deze zit altijd in mijn set.”

Videos by VICE

Shabba Ranks – Trailer Load A Girls

“Dit is de eerste track waarmee ik ben begonnen met speed bubbling. Ik zie alle ogen nog voor me van: what the f*** is that!!!!”

Sting – Fragile

“Op het moment dat ik ging emigreren naar Nederland, hoorde ik deze track in het vliegtuig. Dat is me altijd bijgebleven. Dit nummer is speciaal voor mij, omdat ik werkelijk iedereen heb achtergelaten om in Nederland te gaan draaien.”

Roni Size – Digital

“Als ik vroeger uitging en ik hoorde een drum-‘n-bass-track van Roni Size, was er paniek op de dansvloer. Met deze track wilde ik zelf niet naar huis. Ik kreeg altijd zo’n kick ervan, je wist: dit wordt een afterparty tot in de middag.”

Yellowman – Letter to Rosey

“Ik kan wel zeggen dat mijn carrière echt begon met deze track. Toentertijd had ik mijn haren net als Yellowman. We hebben samen opgetreden op Curaçao. Dit was een hype om nooit te vergeten.”

Romeo Santos – Promise ft. Usher

“Op Curaçao was ik de eerste die een mixtape maakte met bachata, waaronder deze track. Het was en is eigenlijk nog steeds uniek op Curaçao, omdat niet iedereen bachata-muziek kon mixen.”



DJ Chippie – Nak a Pokoe

“Heel bijzonder nummer. Vroeger wilden dj’s deze track nooit draaien. Chippie had zijn eigen naam ertussen gezet, over het algemeen draaien dj’s geen tracks waar een andere dj in voorkwam. Mij maakte dat niet uit. Deze track heb ik zo grijs gedraaid dat andere dj’s het wel moesten draaien. Uiteindelijk is het een mega clubhit geworden.”

Tom Browne – Funkin’ for Jamaica

“Met deze track was het echt gekkenhuis. We deden op deze track tegen elkaar battlen, dus niet eens op bubbling, maar op funk. Iedereen had bloed op z’n knieën. We deden gekke dingen op de dansvloer.”

Charly Black – Gyal You a Party Animal

“Of het nou winter, lente of herfst is; met deze track krijg ik altijd een zomer gevoel. Ik zie ook vaak mensen veranderen op de dansvloer, net of ze drugs hebben genomen en de weg kwijt zijn. Dit is echt een van de beste tracks van Charly.”

Lovindeer – Babylon Boops

“Hier heb ik eigenlijk weinig woorden voor. Dit was de track in club Sound, waar ik ben begonnen met draaien op Curaçao. Op het moment dat ik deze plaat opzet, was het feest echt begonnen.”



Beeld door Can’t Dutch This.