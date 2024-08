Deze lieve, bolle wasbeer heeft het allerbeste Instagram-account ooit

Afgelopen maand ging er een video viral waarin een vrouw een matras optilt en er een schattige, obese wasbeer tevoorschijn komt. We schrijven weleens vaker over wasberen, maar deze is helaas te groot om een gebouw te beklimmen of in een vuilniswagen te rijden. Als-ie stoned wordt komt-ie waarschijnlijk klem te zitten in de goot. Hij ligt op zijn rug en lijkt onder de popcorn te zitten – maar hij heeft een bank gesloopt. Het baasje confronteert de wasbeer in de video met z’n stoute gedrag.

De wasbeer heet Tema, is twee jaar oud en heeft meer dan 130.000 volgers op Instagram. Dat bereik heeft ongetwijfeld te maken met zijn indrukwekkende omtrek. Hij is groot, en dat komt omdat hij droog hondenvoer, zeevruchten, groenten, fruit en noten eet. Hij leeft samen met twee mensen en een hond en een kat, waarmee hij een kattenbak deelt. Zijn menselijke – en vaak teleurgestelde – moeder is Lena Troskina. Zij kreeg hem van haar man toen Tema nog maar een welp was. Haar man was toentertijd manager in een dierentuin. “Toen ik hem voor het eerst zag was-ie zo klein, mijn hart smolt. Het was echt liefde op het eerste gezicht,” vertelt ze VICE in een e-mail.

Hoewel hij van nature slinks is en alles kapot maakt, laat Troskina weten van ‘m te blijven houden. Ze vertelt VICE dat ze heel ver is gegaan om ‘m blij te maken en bij haar te houden. Toen hij nog een welpje was had hij dagelijks elke twee tot drie uur flesvoeding nodig. Na de fles moest-ie een buikmassage om hem te helpen met zijn spijsvertering. Troskina zegt geen televisie of films meer te kunnen kijken, omdat Tema haar laptop dan probeert te slopen. Wanneer ze het huis probeert schoon te maken morst hij overal water en als ze eet pikt Tema van haar. “Ondanks al die dingen probeer ik bijna al mijn tijd met hem door te brengen,” zegt ze.

Toen Tema ouder werd en dingen begon te pakken, moesten Troskina en haar man het hele huis herinrichten om hun spullen veilig te houden. “Wasberen zijn erg intelligent. Ze weten hoe ze deuren moeten openen. Ze kunnen de servieskasten en kledingkasten in kruipen. Ze weten hoe ze de koelkast moeten openen en ze drukken op de knopjes van de oven. Tema heeft de vloer in de badkamer kapot gemaakt, en de gordijnen en het behang verscheurd. Bovendien heeft-ie de leidingen in de badkamer vernield. “We hebben sloten gezet op al onze deuren,” zegt ze. “Je moet accepteren dat je huis niet langer van jou is,” voegt Troskina toe.

Wasberen zijn – net als buidelratten – geen huisdieren. “Mensen kopen ze omdat ze eruitzien als schattige, knuffelbare baby’s. Maar na acht maanden veranderen ze in bijtende monsters die alles slopen. Dus mensen laten ze uiteindelijk los,” zegt Dr. Suzanne MacDonald. Ze is gedragspsycholoog en onderzoekt het gedrag van wasberen in Toronto – dat ook wel de hoofdstad van de wasbeer wordt genoemd. “Troskina en een paar andere Instagram-beroemdheden lijken een uitzondering te zijn, maar in Duitsland en Zuid-Korea is er een overschot van wasberen. Ze kunnen goed naast mensen leven, maar ze terroriseren het ecosysteem en verspreiden ziektes. In Europa zijn ze geen inheemse soort en een bedreiging voor de omgeving.

Toch proberen mensen ze te temmen. MacDonald zegt dat ze meerdere malen is geïnterviewd over de hippe wasberencafés in Zuid-Korea. “Zo’n café is een heel slecht idee, en dat zou ik ook tegen de Russen willen zeggen.”

Ondanks het bewijs dat zo’n beest eerder een last is, blijft Troskina ongegeneerd trouw. Met die toewijding verdient ze ook nog een centje, want ze verkoopt t-shirts, mokken en kalenders. En ze adverteert hondenvoer en speeltjes. Er kijken ongeveer 40.000 tot 80.000 mensen regelmatig naar haar video’s.

“In het begin vond ik het best moeilijk om te accepteren dat Tema vaak zo stout is,” zegt ze. “Ik huilde veel, omdat ik er helemaal niks aan kon doen. Zeker wanneer ik thuiskwam en zag dat de gordijnen helemaal verscheurd waren en er een buis in de badkamer was gebroken. Maar nu is onze flat aangepast voor wasberen. We hebben korte gordijnen en de deuren zitten op slot. Nu vind ik alles wat Tema doet oké. Ik hou echt van hem en kan me geen leven zonder hem voorstellen.”