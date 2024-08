Deze maand gebeurde er van alles op het gebied van lhbt+

Omdat het ‘Pride’ is, beginnen we vanaf nu met de rubriek ‘Het lhbtq-overzicht’ van de maand, waarin we het nieuws over gayland uitlichten, bespreken en beoordelen. In deze eerste editie dus het belangrijkste gaynieuws van de maand juli.

Juli is misschien komkommertijd in het reguliere nieuws, maar in lhbtq-land was het een veelbewogen maand met vreselijk hoge hoogtes, maar ook diepe, teleurstellende dalen.

Allereerst even wat positief nieuws, want het gaat goed met de twee homogieren die een kuiken grootbrengen. Dat heb ik met eigen ogen gezien, vorige week, in Artis. Daarnaast gaat de gemeente Amsterdam homo’s begeleiden bij het nemen van het hiv-preventiemiddel PreP en voetbalclub PSV heeft eSporter Tony Kok de deur gewezen omdat hij ooit eens “Alle boeren zijn homo” heeft getwitterd. Ik weet niet wat een eSporter is, maar deze man de genadeloze bons geven is natuurlijk een zeer goede zaak.

Gigi ‘genderfluïd’ Hadid



Vogue deed deze maand bijzonder hard z’n best om de gaygemeenschap een warm hart toe te dragen. Dat is natuurlijk goed! Maar dat ging wel mis! Gigi Hadid en Zayn Malik werden in een interview bestempeld als genderfluïde, omdat ze weleens elkaars t-shirts of spijkerbroeken dragen.



Genderfluïde is natuurlijk een woke woord om te gebruiken, dat weet Vogue ook – maar er werd hier even vergeten dat écht genderfluïde mensen vaak worstelen met gendernormen en hun genderidentiteit, een gemarginaliseerde groep zijn en vaak te maken hebben discriminatie. Nadat Vogue dit begrip achteloos had toegewezen aan het allermeest cisgender en heteroseksuele koppel van deze tijd, en er wat ophef was ontstaan bood het modeblad excuses aan voor het gebbetje. “ We wilden laten zien hoe non-binary en genderfluïde mensen mode beïnvloeden,” was het argument.

Ah, mode is blijkbaar de manier voor cismensen om een fun uitstapje buiten hun eigen genderidentiteit te maken, door even het colbert van hun vriend, of het buiktruitje van hun vriendin aan te trekken.

Jan Roos Boos!



En dan was er deze maand een hoop gekak rondom genderkwesties, want: de NS besloot om mensen voortaan met ‘beste reizigers‘ aan te spreken, in plaats van dames en heren, en de gemeente Amsterdam begroet mensen voortaan met Beste Amsterdammers. Oei oei oei! Deze genderheibel deed natuurlijk ontzéttend veel stof opwaaien, want kom niet aan zoiets cruciaals in het leven als ‘aangesproken worden met dames of heren, door de luidsprekertjes op Utrecht Centraal.



Cisgenders boos, de flapperwangen van Jan Roos boos en de PVV boos. Moet onze taal nou eigenlijk wel genderneutraal worden, of is dat de grootste politiek correcte onzin? Moet “de rest worden lastiggevallen” omdat zo’n kleine groep zich niet of nauwelijks aangesproken voelt door dames en heren? Moet iedereen dan óók met die wezens rekening houden?

Bepaalde groepen en mensen uitsluiten omdat het een bedreiging voor de taal zou zijn en omdat het té politiek correct is, lijken me totaal rare argumenten om mensen te blijven ontkennen van hun genderidentiteit. Wat trouwens vooral verdrietig is, is dat uiteindelijk vooral de mensen aan wie deze goede bedoelingen gericht zijn een hoop stront over zich heen krijgen, want zij zijn degene die nu te horen krijgen dat ze zich – zoals ze altijd al hebben gehoord – zouden moeten aanpassen aan hoe ‘het altijd is geweest’. Dat is toch verdrietig? Ja, dat vind ik verdrietig.

Heidense rodeopik



In boerendorp Lemelerveld is tienermeisje Karijn bezig geweest om samen met een paar vrienden een gay pride te organiseren in hun dorp – met 4700 inwoners. Lief! Maar ook daar was weer iets oerdoms aan de hand, want er zou een piemelrodeo komen, en een stelletje homo’s bekijken die een plastic piemel berijden, daar had een zure bewoner van het zeer katholieke buurdorpje Nieuw Heeten niet zo’n zin in. Ze stuurde een brief naar de gemeente waarin stond dat gays individualisme en sensatie propaganderen zonder na te denken over de gevolgen voor de maatschappij. (???)

De brief kon Karijn aan haar lesbische reet roesten, want het is verdorie “geen EO-jongerendag”! Uiteindelijk kon de gay pride in Lemelerveld toch niet doorgaan, vanwege het te laat aanvragen van vergunningen.

Laten we hopen op een enorm Lemelervelds gayspektakel in 2018.

Zo zien homo’s eruit, dag in, dag uit.

Spitsnieuws had verder het fantastische idee om in een artikel over gepeste homo’s, een homostel te illustreren met twee mannen in het soort broeken die alle homo’s altijd de hele dag door dragen, namelijk strakke blauwe glitterbroeken waarin hun blote reet te zien is.



Na klachten oordeelde de Raad van de Journalistiek dat deze foto stigmatiserend was, wat me een uitstekende zaak lijkt, maar ik heb toch ook wel een beetje smakelijk gegrinnikt om deze foto. Er is namelijk duidelijk te zien dat er bij het maken van deze weinig praktische glitterbroek, die waarschijnlijk zeer oncomfortabel om de billen heen zit, is nagedacht om er een functioneel telefoonhoesje aan te naaien. Het zou immers zomaar kunnen dat je moeder belt om te vertellen dat de goot weer verstopt is, ook als je in je blauwe-blote-reten-glitterbroek aan het paraderen bent. Mooi, vind ik dat.

Canal Parade

Tot slot: juli is natuurlijk de maand van het jaar waarin alle voorbereidingen op de Canal Pride in volle gang zijn – het lhbtq-hoogtepunt van het jaar. Het gaat in deze periode meestal vooral onophoudelijk over de commercialisering van de parade, en terecht, want wie zit er te wachten op een boot vol saaie, oude, witte accountants van Booking.com die met een paar roze boa’s om de parade lopen te vergallen? Hooguit misschien je tante uit Kerkdriel die speciaal voor de parade de trein naar Amsterdam heeft genomen om een paar ‘verwijfde nichten’ te bekijken, en die het allemaal al lang prachtig vindt: bootjes met zwaaiende mensen erop.

Bovendien, de Gay Pride heet dit jaar ook niet meer de Gay Pride, maar gewoon Pride. Want dat moet inclusiviteit uitstralen – de Pride is voor iedereen. NRC schreef in dit artikel op hoeveel boten er daadwerkelijk homoseksuelen en mensen met een andere genderidentiteit dan de norm staan, en dat blijkt een kwart van alle boten. EEN KWART! De schrijvers van het artikel vragen zich dan ook terecht af: wordt door het weglaten van het woord ‘gay’ – in combinatie met de commercialisering – niet de betekenis, en de geschiedenis van de parade, en het gay-activisme ondermijnd? De verbreding zou betekenen dat de “eigenlijke groep onzichtbaar wordt”, schrijven Linda Duits en Sidney Smeets, denk maar aan ‘Black Lives Matter’ wiens activistische betekenis wordt kapotgemaakt door ‘All Lives Matter.’ Het is dus best wel raar om het woord ‘gay’, dat wordt beschouwd als parapluterm voor en door de queercommunity, weg te nemen uit deze jaarlijkse feestneuzerij die als doel heeft het lhbtq-schap te vieren, en tegelijkertijd symbool staat voor de strijd voor acceptatie en gelijke rechten voor queers.

Concluderend: Hoe gaat de maand juli de lhbtq-geschiedenisboeken in?

We zullen de maand juli vooral herinneren als de maand waarin er weer flink over elkaar heen gebuiteld werd, bijvoorbeeld over het stoppen met gebruiken van de woorden ‘dames’ en ‘heren’, een rodeopik in Lemelerveld en het veranderen van de ‘Gay Pride’ in ‘Pride’, wat op zich een logische stap is aangezien er nauwelijks gays door de Amsterdamse grachten varen. De maand is 100% gewonnen door de homogieren die een kuiken grootbrengen, en eigenlijk het hele dierenrijk, dat zich over lhbtqiapetc-kwesties een stuk minder druk maakt dan mensen.