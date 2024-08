Deze ‘macho’ gin wordt van vintage motoronderdelen getrokken

Uwe Ehinger is geobsedeerd met motoren.

Volgens zijn website is hij als 17-jarige “geïnfecteerd met een ongeneeslijke ziekte: het Harley-virus.” Sindsdien jaagt hij overal ter wereld op obscure motoronderdelen, die hij gebruikt om vintage motoren in elkaar te zetten.

Ehinger is zelfs zo geïnspireerd geraakt door motoren, dat hij is begonnen met het trekken van gin met Harley Davidson-onderdelen. Het uiteindelijke product dat daaruit voortgekomen is, is een gin die The Archaeologist heet: een ludieke verwijzing naar de bijnaam die Ehinger binnen de motorindustrie heeft gekregen. De drank wordt neergezet als “de eerste gin die Harley Davidsons ware ziel representeert.”

