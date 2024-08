Deze ‘macho’ gin wordt van vintage motoronderdelen getrokken

Uwe Ehinger is geobsedeerd met motoren.

Volgens zijn website is hij als 17-jarige “geïnfecteerd met een ongeneeslijke ziekte: het Harley-virus.” Sindsdien jaagt hij overal ter wereld op obscure motoronderdelen, die hij gebruikt om vintage motoren in elkaar te zetten.

Ehinger is zelfs zo geïnspireerd geraakt door motoren, dat hij is begonnen met het trekken van gin met Harley Davidson-onderdelen. Het uiteindelijke product dat daaruit voortgekomen is, is een gin die The Archaeologist heet: een ludieke verwijzing naar de bijnaam die Ehinger binnen de motorindustrie heeft gekregen. De drank wordt neergezet als “de eerste gin die Harley Davidsons ware ziel representeert.”

In een promovideo wordt The Archaeologist beschreven als een “droge gin, op smaak gebracht met de ziel van zeldzame, originele motoronderdelen van drie klassieke Harley Davidson-modellen: Flathead, Panhead en Knucklehead,” zo vertelt een hypermannelijke stem ons.

Je kunt natuurlijk vreemde blikken verwachten wanneer er schorpioenen, uilen en cobra’s in een fles drank drijven, maar iets aan verchroomde Harley-onderdelen zorgt ervoor dat je nog nét iets langer blijft kijken. En wie heeft er nou genoeg Harley-onderdelen van minstens 80 jaar oud liggen om gin van te maken?

Iedere fles komt met een stukje geschiedenis van het specifieke stukje metaal dat erin zit. Vintage motoronderdelen zijn niet bepaald goedkoop, een feit dat zich vertaalt naar de prijzen van de flessen; de prijzen lopen op van 900 euro voor de Panhead uit 1962, tot 1.100 euro voor de Flathead uit 1939.

Even voor de duidelijkheid, de motoronderdelen maken geen onderdeel uit van het distillatieproces. Er wordt “premium droge gin” over de mechanische delen gegoten, waarna de gin in glazen flessen terechtkomt die sterk genoeg zijn om het onvermijdelijke gerammel te weerstaan.

Het is ook belangrijk om te vermelden dat het metaal bedekt is met een soort dun filter, waardoor de gin voor consumptie geschikt is en het metaal – en je ingewanden – niet zullen roesten.