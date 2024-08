Deze man heeft 7000 matches op Tinder

Josh is 29 jaar en studeert verpleegkunde. Hij komt uit het zuiden van Wales. Hij is een grote fan van David Bowie, vegetariër en hoopt zich te specialiseren op het gebied van geestelijke gezondheid. Daar is hij erg gepassioneerd over. Hij heeft een zachte, diepe stem met een licht accent. Ook heeft Josh ongeveer 7000 matches op Tinder. We vroegen hem hoe dat in godsnaam kan.

VICE: Wanneer heb je Tinder voor het eerst gedownload?

Josh: In 2013 heb ik het voor het eerst geïnstalleerd. Sindsdien gebruik ik het in perioden. Soms wel, soms niet.

Wat hoopte je te vinden?

Iemand om mee te daten of andere gays, om vrienden mee te worden. Ik had nog nooit een dating-app gebruikt dus het was nieuw voor me. Ik vond het ook fijn dat je meteen met mensen praat die geïnteresseerd in je zijn. Dat maakt het minder eng.

Goed punt. Heb je gevonden wat je zocht?

Nou, ik heb jou gevonden!

Dat is waar. Wat vind je van Tinder in vergelijking met andere apps?

Ik vind het wel echt de fijnste. Het is een prima plek om te beginnen. Je kan er een goed gesprek op hebben. Bij andere apps draait het meestal gelijk om seks. Foto’s versturen kan ook niet, dus je wordt niet de hele tijd verrast met dickpics. Het is verbonden met andere sociale media, zoals Facebook, Spotify en Instagram. Op die manier heb je al een vaag idee van wie iemand is, voordat je het gesprek aangaat.

Het maakt het ook iets moeilijker om belazerd te worden. Ben je weleens belazerd?

Ik ben Jamie Dornan van Fifty Shades of Grey wel een paar keer tegengekomen. Dat is wel een beetje verdacht.

Heb je naar rechts geswipet?

Natuurlijk!

Je moet natuurlijk goedkeuring hebben van beide kanten voordat je met elkaar kan praten. Hoe kieskeurig ben je?

Ik ben wel kieskeurig, ja. In het begin nam ik echt veel moeite om hun profiel door te lezen voordat ik ging swipen, maar nu baseer ik het gewoon op hun eerste foto. Als je iemand niet aantrekkelijk vindt, waarom zou je dan gaan daten?

Stuur jij meestal het eerste bericht of wacht je op de ander om het gesprek te openen?

Dat hangt er een beetje vanaf. Als die jongen er heel leuk uitziet of als we veel gemeen hebben, vind ik het prima om het eerste bericht te sturen.

Wat is je openingszin?

Die heb ik niet. Het is heel simpel: ik vraag gewoon naar hoe hun dag is of ik begin over iets dat ik interessant vind op hun profiel.

Wanneer is een openingszin goed, vind jij? Zijn er nog een paar goede die je je kan herinneren?

Als iemand dezelfde muzieksmaak heeft als ik, dan heeft hij meteen mijn aandacht. Of als iemand meteen voorstelt om iets te gaan eten of drinken. Dat vind ik leuker dan eindeloos chatten.

Wat zijn de ergste dingen die naar je gestuurd zijn?

Nou, iemand heeft me een keer ge-‘unmatched’ toen hij erachter kwam dat ik uit Wales kom. Maar de meeste mensen zijn hartstikke lief. Het is niet zoals op Grindr.

Hoeveel matches heb je nu?

Zo’n 7000. Ik heb het al een tijdje niet meer gebruikt.

Hoe kom je aan zoveel matches terwijl in een relatief dunbevolkt deel van Wales woont?

Het is gewoon een beetje zo gegroeid, omdat ik het al een aantal jaar heb. Tindermatches zijn gebaseerd op je locatie. Het is dus mogelijk om met mensen te matchen die in je buurt lijken te zijn. Maar het blijkt dan toch altijd moeilijk om ze te bereiken met, bijvoorbeeld, het ov. Dat is wel eens frustrerend. Ik ben ook regelmatig in Londen en daar heb ik ook met mensen gematcht – dan is afspreken wat makkelijker.

Hoeveel van die 7000 mannen heb je ontmoet?

Ik ben denk ik met ongeveer 15 tot 20 mannen op date gegaan. Daar is er maar één van uitgegroeid tot een serieuze relatie.

Met hoeveel matches praat je regelmatig online?

Als iemand de moeite doet om met me te praten, probeer ik altijd te antwoorden in de hoop dat er iets leuks ontstaat. Maar ik studeer verpleegkunde, dus ik heb vaak geen tijd. Ik ken wel een paar van mijn beste vrienden via Tinder.

Zoals ik.

Zet dat in het artikel. Doe je toch niet.

Oké, waarom swipen zoveel mannen naar rechts voor jou, denk je?

Dat moet je aan hun vragen. Misschien vinden ze mijn foto’s leuk, of hebben ze het idee dat we goed bij elkaar passen.

Is het echt zo simpel? Wees aardig en aantrekkelijk en de Tindermatches volgen?

Ja. Daten is best wel makkelijk. We moeten het vooral niet moeilijker maken dan nodig is.

Vind je Tinder leuk? En geloof je nog steeds dat je gaat vinden waar je ooit naar zocht?

Het is een leuke afleiding, denk ik, maar ik ben ook altijd weer blij als ik iemand ontmoet en de app gewoon kan verwijderen. Tweederde van mijn serieuze relaties zijn ontstaan in het echte leven. Via vrienden, school of werk. Dus ik denk dat het me uiteindelijk niet zoveel heeft geholpen.