Deze man heeft de grootste verzameling fastfoodspeelgoed ter wereld

Percival R. Lugue heeft een huis vol speeltjes uit fastfoodrestaurants en een muur vol Happy Meal-verpakkingen. Toen hij in de jaren tachtig “serieus” begon met het verzamelen van fastfoodspeelgoed, had hij zelf ook niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen.

Op een dag kwam er een vriend langs, die diep onder de indruk was van zijn collectie. “Hij zei dat het eentje voor in de boeken was,” zegt Lugue.

Hij besloot contact op te nemen met Guinness World Records. En zo werd de vijftigjarige Filipijn de eerste persoon die ooit een record neerzette voor de grootste verzameling fastfoodspeelgoed, met maar liefst 10.000 stuks op zijn naam.

Foto met dank aan Percival R. Lugue.

Bijna zeven jaar later is zijn verzameling zelfs verdubbeld, vertelt hij aan VICE. “Ik ben er vrij zeker van dat ik nu 20.000 exemplaren heb,” zegt hij, al heeft hij het niet helemaal pietje-precies bijgehouden. “Ik kan niet bij een fastfoodrestaurant langsgaan zonder ook een speeltje te kopen. Daar valt niet over te discussiëren.”

Dat klinkt misschien als een dure grap, waar je ook nog eens een hoop ongezonde dingen voor moet eten, maar daar heeft hij iets op bedacht. “Ik vraag vaak of mijn vrienden mee willen,” zegt hij “Dan gaan we bijvoorbeeld ergens lunchen en kunnen we in één bezoek een set compleet maken, zonder dat ik per se alles hoef op te eten.”



In de Filipijnen geven fastfoodrestaurants niet meer zoveel speeltjes weg als vroeger, vertelt Lugue. Maar McDonald’s en de lokale keten Jollibee geven elke maand weer nieuwe dingen uit, en hij is er altijd als de kippen bij om die aan zijn collectie toe te voegen.

Lugue, die in de noordelijke provincie Pampanga woont, begon al met verzamelen toen hij vijf was. Het oudste item in zijn collectie is een set Popeye-figuurtjes uit de jaren tachtig, toen de fastfoodrestaurants als paddenstoelen uit de grond schoten.

In het begin zat hij nog wel met een dilemma: zelfs de goedkoopste speeltjes waren aan de dure kant toen hij student was. “Maar nadat ik die Popeye-set bij Jollibee had gekocht, was de rest geschiedenis, zoals dat heet.”

Bluto uit de Popeye-set van Jollibee. Foto: Percival R. Lugue.

Naarmate zijn verzameling groeide, werd het steeds lastiger voor hem en zijn grote familie – hij woonde samen met zijn ouders, broers, zussen, neven en nichtjes – om alles in hun huis te bewaren.

“Het zat tot de nok vol met fastfoodspeeltjes,” zegt hij. “We konden eigenlijk nauwelijks meer lopen – ze lagen overal.”

In januari 2014 besloten Lugue en zijn familie om een tweede huis voor zijn speelgoedverzameling te maken. Toen het huis af was, zag hij een herkenbare vorm in het ontwerp: een Happy Meal-verpakking. En dus doopte hij het om tot het Happy Meal House.

Het Happy Meal House. Foto: Percival R. Lugue.

“Het ligt op een steenworp afstand van ons huis,” zegt Lugue. “Ik ga er graag heen, want het brengt veel mooie herinneringen naar boven.

Het Happy Meal House bestaat uit drie verdiepingen en ieder oppervlak is gevuld met fastfoodspeeltjes – inclusief de muren. “Het is net Sjakie en de chocoladefabriek.”

Een aantal speeltjes die Percival R. Lugue door de jaren heen heeft verzameld. Collage: VICE / Beelden: Percival R. Lugue

“Eigenlijk is het een soort blauwdruk van mijn leven. Ieder speeltje staat voor een bepaalde ervaring die ik heb gehad.”

In het Happy Meal House. Foto: Percival R. Lugue.

“Ik hou gewoon erg veel van cartoons en deze personages hebben veel invloed op mijn leven gehad. Het zijn ook niet zomaar animatiepoppetjes – ik beschouw ze echt als mijn vrienden.”

De speeltjes van Lugue komen vooral uit de Filipijnen, maar hij heeft ook steeds meer items uit het buitenland, omdat vrienden vaak dingen voor hem meebrengen als ze op reis zijn.

Welke er wat hem betreft uitspringt? Een stel Dennis the Menace-figuren uit Frankrijk, die hij voor meer dan 2000 Filipijnse pesos (zo’n 34 euro) kocht op eBay. Hij vond het eigenlijk best duur, maar kocht ze alsnog omdat ze er behoorlijk anders uitzagen dan de Dennis the Menace-personages die hij al kende.

Lugue is ook gefascineerd door de verschillende Happy Meal-verpakkingen over de hele wereld, en heeft daar dan ook een speciale muur aan gewijd.

Happy Meal-verpakkingen. Foto: Percival R. Lugue.

Het grootste item in zijn verzameling is een koe van de Amerikaanse keten Chick-fil-A, die zo’n 1,2 meter lang is.

De koe van Chick-fil-A. Collage: VICE / Foto: Percival R. Lugue.

Maar de speciaalste is voor hem toch echt de kleine Hetty Spaghetti, die hij samen met zijn moeder kocht toen hij nog jong was. Lugue weet nog goed hoe hij zijn moeder zo ver probeerde te krijgen om met hem naar de Jollibee te gaan, waar hij dit poppetje kon bemachtigen. Hij had toen al heel veel speeltjes, maar zijn moeder gaf er uiteindelijk toch aan toe, omdat hij zo gepassioneerd was. En dus gingen ze daar eten, Lugue dolbij met zijn kersverse aanwinst.

“Ik zag in haar ogen hoe gelukkig het haar maakte dat ik er zo blij van werd,” zegt Lugue. “Die Hetty Spaghetti doet me daarom altijd denken aan hoeveel steun ik van mijn moeder heb gekregen.”

Hetty Spaghetti. Foto: Percival R. Lugue.

Toen zijn moeder een paar jaar geleden overleed, zocht hij dan ook troost bij Hetty Spaghetti. “Toen ik dat speeltje weer zag en aanraakte, was het meteen alsof ik weer bij Jollibee zat, toen we allebei zo blij waren,” zegt hij.

Zijn enorme liefde voor fastfoodspeelgoed is ook terug te zien in zijn werk. Lugue maakt elke dag stripverhalen voor een landelijke krant, over een kind met speelgoed dat tot leven komt. Ook heeft hij een blog waarop hij regelmatig de verhalen achter zijn eigen speeltjes vertelt.



De pandemie heeft hem er niet van weerhouden om zijn verzameling verder uit te breiden. Hij laat nu gewoon fastfood bezorgen op het werk, als hij samen met collega’s gaat eten. En natuurlijk staat hij er dan op dat ze allemaal ook een speeltje erbij bestellen.

Het speelgoed dat hij het afgelopen jaar heeft verzameld noemt hij een “eerbetoon” aan de pandemie, een nieuw hoofdstuk in zijn verzameling.

“We zitten in een hele rare situatie, maar ik blijf het heel mooi vinden om op deze manier samen te eten,” zegt hij.

