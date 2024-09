Deze man heeft een afwijking waardoor hij geluid kan proeven

Sinds ik me kan herinneren zie ik woorden in kleur. Die kleuren blijven al heel mijn leven hetzelfde en zijn niet voor elkaar inwisselbaar, alsof het gewoon een doodnormale eigenschap is. Het woord ‘vriend’ is voor mij bijvoorbeeld altijd neongroen en ‘bullshit’ is lichtblauw.

Ik had geen idee dat niet iedereen zo naar taal keek tot ik een keertje tegen een vriendin zei dat ‘woensdag’ overduidelijk geel is, waarna ze me heel raar aankeek. Na een google-sessie kwam ik erachter dat ik gelukkig geen hersenstumor had, maar een lichte en veelvoorkomende vorm van synesthesie. Een soort afwijking waardoor je zintuigen combineert.

Andere varianten van synesthesie zijn minder alledaags. Zo heb je Lexical-gustatory-synesthesie, wat minder dan 0.2 procent van de mensheid heeft. Dit houdt in dat je geluiden kunt proeven. Dat betekent dat de nieuwe Stormzy-track voor sommige mensen naar gemberkoekjes en barbecuevlees smaakt, terwijl je favoriete Aaliyah-liedje meer weg heeft van bosbessentaart. We wilden meer over dit fenomeen weten dat iets weg heeft van een Marvel-superkracht. We namen contact op met James Wannerton

