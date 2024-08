Deze man heeft zijn eigen LoL-hamer gebouwd met een 3D-printer en suiker

Als ik aan hacken dacht, dan associeerde ik dat aan het illegale inbreken in computersystemen. Maar sinds vorige week weet ik dat het zoveel meer is dan dat.

Ik was op bezoek bij Marcel Sondaar, software-ontwikkelaar voor een applicatiebedrijf in Almere. Ik zag zijn naam in de lijst van sprekers van SHA2017, een groot hackerskamp dat over twee weken plaatsvindt.

In zijn kleine vinexhuis in een buitenwijk van Naarden vertelt hij mij dat hacken niets anders dan het toepassen van technologie op een manier waar het niet voor ontworpen is. De meeste mensen hacken zo computers. Hij hackt suiker en heeft er een enorme League of Legends-hamer mee gemaakt, die zijn woonkamer voor een niet onbelangrijk deel ontoegankelijk maakt.

Even een paar stappen terug. Dit verhaal begint ongeveer anderhalf jaar geleden. Sondaar is softwareontwikkelaar en maakt in zijn vrije tijd dingen met een 3D-printer en gekristalliseerd suiker. Zijn vriend denkt dat Sondaar bluft als hij zegt dat hij wel een levensgrote replica kan maken van de hamer van Taric, een van de karakters van League of Legends. Maar, merkt Sondaar op: “Het enige dat hij nog niet goed weet is dat ik eigenlijk nooit bluf. En zo kwam van het een het ander.”

‘Van het een komt het ander’ lijkt misschien een wat karige verklaring voor een project dat meer dan een jaar heeft geduurd, maar voor Sondaar is het voldoende. “Ik maak vaker dingen met een 3D-printer, dus ik wist dat ik het kon. De eerste stappen gingen goed, dus toen heb ik besloten om door te pakken, zodat ik echt iets moois had om te laten zien,” vertelt Sondaar. Hij ‘hackte’ vervolgens suiker om de kristallen aan de zijkant van de hamer te maken. Het proces is eigenlijk ontzettend simpel, en als je op de middelbare school hebt opgelet tijdens scheikunde, kun je het zelf nadoen als je een kleine oceaan van tijd hebt.

“Als je iets warmer maakt, kun je er meer in oplossen. Als je die oplossing vervolgens af laat koelen, moet het opgeloste spul ergens naartoe. Als je dan iets in de buurt hebt waar het aan vast kan gaan zitten, gaat het daarop zitten,” legt Sondaar uit.

Je hebt wel even geduld nodig: “Een aantal van deze onderdelen heeft zo’n vijf maanden in de oplossing gestaan.”

Hij maakt dus gebruik van een heel simpel scheikundig proces. Kun je dat nou echt hacken noemen? Met een beetje creativiteit is alles dan een hack. Je zegt ook niet dat je een krant gehackt hebt op het moment dat je er papier-maché van maakt.

“Het punt is, als je het over hacken hebt, heb je het eigenlijk over het alternatief toepassen van techniek. Ik kan niemand bedenken die ooit eerder heeft bedacht om gekristalliseerde suiker als versiering te gebruiken. Dat is eigenlijk het hele idee. Het basisprincipe is vrij triviaal, want je kunt ook suikerkristallen op een stokje in een theewinkel kopen. Dit is hetzelfde productieproces, maar dan anders toegepast,” zegt Sondaar.

Alleen pas je dat proces dan toe op een hamer uit League of Legends. Maar kan je dan echt zeggen dat je dat kristalliseringsproces gehackt hebt?

“Ik heb het idee toegepast op een andere manier. Ik heb een vlucht de andere kant op genomen waardoor je eigenlijk het origineel niet meer terugziet. Je pakt iets aan op een creatieve manier, een manier waarop het niet oorspronkelijk bedoeld is.”

En waarom zou het ook niet zo simpel zijn? Het programma van hackevenementen als de SHA staat vol met workshops en presentaties over onderwerpen die soms bizar simpel zijn, of juist heel raar. Denk bijvoorbeeld aan een workshop over koken met glasvezelnoedels, of hoe je data kunt weergeven in muziek in plaats van statistische figuren.

Sondaar bezoek ook al sinds 2009 hackevents. De stap om er zelf te gaan presenteren was dan ook niet heel groot, dus komt hij dit jaar vertellen hoe hij de hamer gemaakt heeft en hoe je het zelf zou kunnen doen: “Ik ga het presenteren met het idee van ‘dit was mijn projectje’. Het is een stuk breder inzetbaar dan de vorige keer, maar het is nog steeds vanuit het idee van presenteren waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest.”

Het idee is dat je na zijn presentatie zelf zo’n hamer kunt maken. “Ik ga uitleggen hoe je met een 3D-printer en spullen uit je eigen keuken zoiets kunt maken. Ik gooi de bestanden die ik gebruikt heb om de hamer te printen ook online, ik heb de mijne toch al af.”

Als je Sondaar wil zien spreken, dan kan dat op SHA2017 op 7 augustus om 17.55. Koop hier je kaarten.

—

Update: Eerder schreven we dat Sondaar in Utrecht werkt, maar dat moest Almere zijn. We hebben de fout aangepast.