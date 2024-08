Deze man ontbijt met de heetste curryworst van Berlijn en dat gaat fout

Er zijn twee type mensen die meedoen aan eetwedstrijden: mensen wiens mond totaal gevoelloos is en YouTubers. Die laatste doen dat om andere mensen te vermaken met hun pijn. Ook deze man maakt de video om anderen een leuke dag te bezorgen (alleen heeft hij geen eigen YouTube-kanaal). Aan zijn outfit en houding zie je meteen dat het leuk gaat worden. En hij stelt niet teleur.

De man, met de naam Heiko, gaat de scherpste curryworst van Berlijn als ontbijt eten. De worst is er in tien pittigheidslevels en Heiko gaat meteen voor level negen. “De chilli’s kunnen mij geen pijn doen,” zegt Heiko, “ik heb een drakenkeel.” Hij gaat direct over naar level tien. Brood en melk slaat hij af, dit was een “grap van een worst.” De nieuwe worst lijkt minder onschuldig; langzaam neemt hij een hapje, terwijl het zweet over zijn gezicht stroomt. Uit angst? Misschien.

Heiko krijgt het erg moeilijk, en hij vraagt of de camera uit mag, en de cameraman moet lachen. En alhoewel hij het duidelijk heel moeilijk heeft, eet hij stukje voor stukje de superpittige worst. Alles voor de fans.

Voor de eigenaren van de pittige worst is dit niet de eerste keer dat iemand het moeilijk heeft. Op hun website vind je tips voor als je de scherpte echt niet meer trekt. Een paar slokken melk of brood met olijfolie moet de boel een beetje verzachten.

Heiko neemt de tips met dank aan. Na zijn laatste hap krijgt hij een glaasje vanillemelk en krijgen wij de kans om eens goed te lachen. Dankjewel, Heiko.