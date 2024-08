Deze man staat elke dag om zes uur op om het Zweinstein voor gezondheid te bouwen

Je moet er waarschijnlijk niet aan denken om ‘s ochtends om vijf uur je bed uit te komen, om nog vóór je werk de dansvloer op te gaan – zonder verdovende middelen als alcohol die het het vroege opstaan nog enigszins draaglijk kunnen maken. Toch is feesten bij zonsopgang een hit onder technominnende ochtendmensen. Jochem van Hessen en zijn compagnon Floris van der Linden haalden het concept naar Nederland en wisten voor deze bijzondere ochtendroutine honderden Nederlanders – waarschijnlijk van die onvoorstelbaar gemotiveerde, die je energiek lachend begroeten als jij tegen half tien met wallen komt aankakken op kantoor – warm te maken. Ik vraag me af: is dat vroege opstaan eigenlijk een garantie voor succes?

Jochem van Hessen (30) is met zijn drie bedrijven met recht een succesvolle jonge ondernemer te noemen. Naast Energy up, waarmee hij bedrijven gezonder wil maken en Morning Routine, waarmee hij elke week een ochtendroutine organiseert, is hij eigenaar van Daybreaker. Onder de laatste noemer organiseert hij feestjes, vóór werktijd. Gezondheid vormt een rode draad in zijn carrière zowel als de rest van zijn leven; zelf noemt Jochem zich een health experience designer. We spreken de jonge ondernemer over hoe zijn gezonde levensstijl het fundament was voor zijn bedrijven, hoe Utopia hem inspireert en de toverschool van Harry Potter.

Terwijl het buiten grauw winterweer is, licht Jochem bij binnenkomst met zijn brede lach en blonde krullen direct het restaurant op. Nog voordat ik een vraag kan stellen, brandt hij vol energie los. Hij vertelt hoe hij vanochtend om 6 uur al naast zijn bed stond, heeft gesport, gemediteerd, de krant heeft gelezen én in zijn dagboek heeft geschreven. Om hem bij te benen bestel ik gauw nog maar een koffie.

VICE Money: Zo Jochem, heb jij eigenlijk nog weleens vrije tijd?

Jochem: Ja, zeker. Het geheim is vroeg opstaan. Ik heb voor negen uur al meer gedaan dan de meeste mensen in een halve dag gedaan krijgen. Het is even wennen, maar hoe vaker je vroeg de wekker zet, hoe makkelijker het wordt. Stiekem lig ik wel altijd om tien uur in bed.

Je wijkt ook met Daybreaker van het gemiddelde dag- en nachtschema af. Vertel, duurden de afterparty’s niet lang genoeg?

Nee integendeel, ik ga bijna nooit uit. Uitgaan gaat vaak gepaard met ongezondheid: weinig slaap, alcohol, drugs. Dat is niet mijn ding en ik geloof dat het anders kan. Het is in onze cultuur gek als je niet drinkt; ik drink nauwelijks alcohol en moet mij daar iedere keer voor verantwoorden. Terwijl ik wel graag uitga, want met dansen maak je juist veel positieve stofjes aan. Voor mensen die niet de nadelen, maar wél die voordelen willen, is Daybreaker een goed alternatief.

Je hebt van gezondheid je werk gemaakt. Voelt het soms als een verplichting om die gezonde levensstijl te behouden?

Als je iets nieuws start, zie je dat vaak als een verplichting. Maar inmiddels is het een soort lifestyle geworden en geniet ik ervan. Het is net zoals met sap drinken waar alleen maar groente in zit. In het begin is het misschien niet lekker, maar op een gegeven moment voel je je echt beter en ervaar je ook positieve psychologische effecten van gezondheid. Ik zou nu niet anders willen.

Speel je stiekem nooit eens vals?

Haha, hier heb ik helaas geen spannend antwoord op. Mijn grootste verslaving is chocolade. En ja, dat eet ik genoeg. Maar de kunst is je daar dan ook goed over te voelen. Als ik even wat minder sport of wat minder gezond eet, accepteer ik dat ook. Anders wordt het destructief. Ik probeer gezondheid ook in mijn dagelijkse werkdag terug te laten komen. Bij Energy up hebben we elke middag om drie uur een ‘energy-upje’, waarbij één van onze werknemers een break verzint in het kader van vitaliteit. Dat kan een spel, bootcamp of een connectie-oefening zijn.

Je bent kandidaat geweest voor het tv-programma Utopia. Waarom in hemelsnaam?

Eigenlijk vond ik Expeditie Robinson gaver om de groepsdynamiek, het survivallen en het teruggaan naar de kern. Maar toen kwam Utopia. Dat werd aangekondigd als vijftien mensen die op een stuk land leven en van niets een nieuwe maatschappij creëren. Nog vetter. Ik werd mogelijke kandidaat, had mijn tas al gepakt en zou de volgende dag gaan, maar ik heb het nét niet gehaald. Toen vond ik het jammer, maar achteraf ben ik er blij om. Vermakelijke tv maken bleek belangrijker dan het aanvankelijke experiment. Toch blijft de initiële drive om iets te creëren met een groep en een nieuwe cultuur te maken een rode draad in mijn leven. Dat probeer ik met Daybreaker ook. Ik wil graag laten zien hoe het ook kan. Ik gaf je bijvoorbeeld een knuffel bij aankomst en merkte dat je dat gek vond. Klopt dat?

Haha, ja wel een beetje!

Precies. Er zijn veel principes die we ongemerkt aanhouden. Bijvoorbeeld hoe mensen met elkaar omgaan. In Nederland kun je elkaar bijna niet meer aanraken, maar eigenlijk vinden mensen het heel prettig als ze even worden aangeraakt of een knuffel krijgen. Het is moeilijk om een bestaande gewoonte te veranderen, maar dat probeer ik toch.

Volgens mij denk je over veel dingen na waar andere mensen stoppen. Klopt dat?

Ja, ik denk veel te veel na over alles en iedereen. Ik ben niet bang om bestaande normen en waarden af te breken en opnieuw op te bouwen. Vroeger zat het me weleens tegen. Tijdens mijn studie merkte ik al dat mijn gedachtes veel te snel gingen. Daarom begon ik met mediteren.

Denk je dat er veel jonge mensen rondlopen met goede ideeën, maar daar niets mee doen?

Zeker. Als je heel veel ideeën hebt, heb je ook heel veel onvrede. Veel ideeën komen dan namelijk niet tot stand. Dat geeft een gebrek aan voldoening. Dan bedenk je iets, doe je er vervolgens niets mee en zie je het een jaar later op de markt. Het is de kracht die ideeën te beperken en als je er bij één goed bij voelt die te doen. Vooral ook klein beginnen. Energy up is bijvoorbeeld begonnen met een zomerkamp voor vrienden.

Maar hoe kom je dan toch van het idee naar de uitvoering ervan?

Klein beginnen. Veel mensen maken de fout dat ze zichzelf vergelijken met de top, waardoor het gat heel groot is. Je denkt dat die top de volgende stap is, maar er zitten er nog tien tussen. Succes komt niet van de ene op de andere dag. Ook lijkt het risico vaak groter dan het is. Ga na wat het ergste is dat kan gebeuren. Vaak is die angst nergens op gebaseerd. Je hebt nu niets en als je verliest heb je nog steeds niets. Dus eigenlijk heb je niks te verliezen. Hooguit ben je een jaar van je leven of veel energie kwijt.

Ben je nooit bang geweest dan?

Jawel. Ik was altijd bang dat ik in zou zetten op het verkeerde. Ik was bang dat als ik voor het één koos, ik ergens anders wat zou missen. Ik wilde geen keuze maken, zodat ik alle opties kon openhouden. Maar dat is destructief, want daardoor ga je nooit ergens honderd procent voor. Uiteindelijk, het is een cliché, moet je je gevoel volgen.

Waarom denk je dat jij wél een succesvolle ondernemer bent?

Wat is de definitie van succes? Dat je veel geld verdient of dat je een leuk leven hebt? Voor mij is het dat laatste en daarin slaag ik. Voor mij is geld geen onderdeel van succes, alleen een ruilmiddel voor positieve energie, zoals leuke dingen doen. Ik wil bijvoorbeeld wel graag gezond eten en dat is vaak duurder, dus heb ik wel de financiën nodig. Maar als ik met een boer een goede deal kan maken dat ik iets voor hem doe en hij mij eten geeft in plaats van geld, doe ik dat liever.

Verdien je veel geld?

Nee. Het begint nu een beetje te lopen. Mijn zusje en ik zijn twee maanden geleden pas begonnen met uitkeren aan onszelf, 500 euro per maand dus dat is niet veel. Maar ik heb een leuk bedrijf, met leuke mensen en we kunnen elke dag lekker lunchen. Dat vind ik veel belangrijker dan dat ik nu kapitaal opbouw.

Dat klinkt als een mooi streven, maar uiteindelijk heb je natuurlijk wel een dak boven je hoofd nodig.

Ja, maar het gaat om keuzes maken. Ik hoef niet midden in de stad te wonen, een auto te hebben of elke week uit eten te gaan. Als dat wel belangrijk voor je is, dan is geld verdienen dus noodzakelijk. Maar ik kies voor werk waar ik echt gelukkig van word en dan misschien moet inleveren op zaken die ik minder belangrijk vind.

Voel je je weleens alleen in je opvattingen?

Ik voelde altijd wel dat ik anders was dan anderen en andere prioriteiten had. Zo wilde ik gezond zijn en niet drinken tijdens mijn studententijd. Dat werd vaak gek ontvangen. Ook wilde ik ondernemen en zag ik het nut van studeren totaal niet in. Nu zie ik er de kracht pas van in dat ik anders ben.

Wat kunnen we in de toekomst nog van je verwachten?

Mijn masterplan is als volgt. Je kent Harry Potter wel hè? Daarin heb je natuurlijk Zweinstein: een school waar alles om toveren gaat. Zelf ben ik naar Ierland geweest naar een koksschool in de middle of nowhere; een soort Zweinstein voor koken. Daar is alles omtrent biologisch koken. Nu komt het: ik wil het Zweinstein inrichten voor gezondheid. Het wordt een school waarin gezondheid centraal staat, wat zich uit in het koken, sporten, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Mijn huidige bedrijven zijn kleine stappen naar dat doel toe. Dat is het middel voor succes: klein beginnen en in kleine stappen naar je doel toe werken.

Bedankt Jochem!

