Deze gast heeft een droombaan als D&D-dungeonmaster

Komt het puur door Stranger Things? Of hebben Game of Thrones en de tijdgeest in het algemeen er ook iets mee te maken? Hoe het ook zij: De laatste tijd hebben we opvallend veel gesprekken met mensen die de ietwat stiekeme wens hebben een keertje Dungeons & Dragons te spelen.

Als je nooit Dungeons & Dragons hebt gespeeld, heb je misschien het idee dat een sessie beginnen heel simpel is. Je komt met wat vrienden bij elkaar, je kissebist even over wie de dwerg met de strijdbijl is en wie de tovenaar met de bloedmagie, en dan is de pretbeer los. Toch? Maar nee: je hebt absoluut een dungeon master nodig. En laat dat nu zowel de belangrijkste als de moeilijkste rol zijn die er in het spel is.

De dungeon master (of: DM) zet de toon, bepaalt de scène, creëert het verhaal, vertolkt de stemmen van alle personages die niet door de medespelers worden bestuurd, vecht namens de monsters tegen de spelers en zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt.

Iemand die daar alles vanaf weet is John Dempsey. Hij woont in de buurt van Toronto en speelt al sinds de jaren tachtig de rol van DM. En belangrijker nog is dat hij er zijn werk van heeft gemaakt: nu heeft hij het bedrijf DM for Hire, waarmee hij sinds vorig jaar Dungeons & Dragons spellen leidt, zowel voor groentjes als voor veteranen.



We belden met Dempsey om hem vragen te stellen over zijn bedrijf, etiquette tijdens het spelen en de rol die Stranger Things speelt in de recente opleving van populariteit van het spel.



Motherboard: Hoe is het zo gekomen dat je een dungeon master bent geworden?

Dempsey: In het begin was het gewoon een heel logische keuze. Ik was de man die alle boeken had, en ik kende daarnaast niemand die dungeon master was. Mijn vrienden en ik wilden spelen, dus ik rolde er gewoon in. En toen bleek ik er ontzettend veel plezier in te hebben.



En hoe kwam het zo dat je hier je beroep van hebt gemaakt?

Dat komt eigenlijk voort uit de financiële sores die ik een poosje terug had. Ik geef hiernaast ook vechtsportles en en ik ben een Shiatsu-therapeut. Dus ging ik bij mezelf te raden onder het genot van een kopje thee. Ik dacht: Hé, als ik Dungeons & Dragons eigenlijk het allerleukste vind van wat ik doe, waarom kan ik daar dan ook geen geld mee verdienen?



Ik hoopte dat er misschien genoeg drukke professionals zouden zijn die op zich wel zin hebben om te spelen, maar die om wat voor reden dan ook geen tijd zouden hebben om alle boeken te lezen ( Player’s Handbook, Dungeon Master’s Guide of Monster Manual, om er een paar te noemen), die het aan puf ontbrak om zelf een spel te organiseren of een dungeon in te richten. En ja, die mensen zijn er dus. Mazzel voor mij.



Hoe was het om te beginnen?

Als eerste vertelde ik het aan al mijn vrienden, en ze vonden het unaniem een dom idee. Anderhalve maand lang kreeg ik geen enkele aanvraag binnen. Toen begon ik zelf ook wel aan het idee te twijfelen. Maar toen ik in augustus vorig jaar mijn eerste belletje kreeg volgden al snel een boel anderen. Binnen een paar maanden tijd had ik veertien groepen die van mijn diensten gebruik maakten. En nu doe ik het min of meer fulltime.



Hoeveel van je inkomsten haal je uit Dungeons & Dragons?

Driekwart, ongeveer.



Welke diensten bied je precies aan?

Ik kom binnen, neem het spel mee, zet het op, zorg dat het goed loopt, ik word betaald, ik ga weer weg. Ik help groepen die het gewoon eens willen proberen, maar die zich niet meteen aan een hele campagne willen committeren. Mensen die zeggen: “Vorige week gingen we volleyballen, zullen we deze keer Dungeons & Dragons doen?”



Je runt ook spellen voor kids. Hoe reageren die op het spel?

Die vinden het fantastisch! Ze zijn behoorlijk hyped over Stranger Things, dus die serie heeft me veel klanten opgeleverd. Veel jongeren hadden voor ze die serie zagen nooit van het spel gehoord, dus ja, het brengt veel mensen ermee in contact.



Wat voor soort mensen zijn nu precies geïnteresseerd in D&D?

Toen ik er als tiener mee begon, was het vrij zeldzaam om leuk te vinden. Als je het tof vond was je een nerd, en bijna niemand anders speelde het. Maar nu is er een comeback. Ik denk dat het beantwoord aan een verlangen naar een vorm van sociale omgang die ontbreekt bij online spellen. Gewoon ouderwets om een tafel gaan zitten, met echte mensen. Het is retro, maar het werkt.



Dempsey zat in een videoclip van BADBADNOTGOOD. Video: BADBADNOTGOOD/YouTube

Er zijn niet zoveel plekken waar je dat kunt doen.

Door het internet zijn we sociaal gezien zo losgezongen van anderen dat ik ook echt denk dat mensen hun sociale vaardigheden verliezen. De mensen die D&D spelen zijn de mensen die dat gevoel missen in de dagelijkse omgang met anderen. De wereld is anders dan dertig jaar geleden.

Verrassen je spelers je weleens in het spel?

Elke Dungeon Master moet in staat zijn met de flow mee te gaan. Je kan uren besteden aan het minutieus uitdenken van een spelsessie, maar spelers gaan geheid iets doen wat je alsnog niet hebt zien aankomen of had uitgedacht. En dan moet je kunnen improviseren.

Heb je nog tips voor aspirant-DM’s?

Zorg dat je het spannend maakt, en zorg ervoor dat je niet de hele tijd alles becommentarieert, te veel aan het uitleggen bent. Het hangt ook van de groep af, moet ik zeggen. Sommige groepen vinden het mysterie leuk, het oplossen van problemen. Andere groepen vinden juist het knokken en de actie veel vetter. Dus probeer daar op te letten.

Wat zijn de toekomstplannen voor je bedrijf?

Ik wil teambuilding-sessies gaan doen. Bedrijven organiseren dit soort uitjes voor hun werknemers. Maar is er een betere manier denkbaar om mensen dingen over samenwerken te leren dan ze in een kerker vol monsters te gooien?

Interview is ingekort en gewijzigd voor de leesbaarheid, de helderheid en andere zaken waarvan we denken dat het de lezer behaagt.