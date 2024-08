Deze man verkoopt aandelen in zijn leven en laat anderen z’n beslissingen nemen

In de serie Outliers onderzoekt VICE Money werelden die voorbijgaan aan de mainstream-economie. We ontmoeten mensen met ongebruikelijke en soms radicale relaties tot geld, handel en kapitalisme.

Wie vroeger geen genoeg kon krijgen van de Sims – het computerspel waarin je mensen kon besturen en al hun kleine beslissingen mocht bepalen, van slapen tot hobbykeuze en van douchen tot tuinieren – moet nu aandelen kopen in het bedrijf KMIKEYM. Dat is de naamloze vennootschap waarmee de Amerikaan Mike Merrill alle beslissingen in zijn leven uitbesteedt aan zijn aandeelhouders. Het lijkt een spelletje, maar volgens Merrill is het bloedserieus: “Het zijn echte beslissingen, en het is echt geld”.

Hoe meer aandelen je hebt, hoe meer controle je krijgt over Merrill’s beslissingen. Je kunt stemmen over de vraag of hij zijn nagels moet knippen of dat hij zijn baard moet laten staan. Het bedrijf van Merrill is een karikaturaal voorbeeld van hoe het economisch denken tot in de haarvaten van ons leven doordringt. Merrill troeft iedereen af die dachtdat ze een slim idee hadden hoe ze van hun dagelijks leven een businessmodel konden maken.

“Waarom zou je tegen het kapitalisme vechten? Waarom zou je je er niet helemaal aan overgeven?” zegt Merrill er zelf over. Voor je er zelf aan wilt beginnen kun je beter nog even afwachten of het een goed businessmodel is, want Merrill maakt nu nog verlies. “Maar ik heb nog maar 10.000 van de 100.000 aandelen verkocht,” zegt hij, dus er is nog groeipotentie. In deze tweede aflevering van Outliers legt Merrill uit hoe hij te werk gaat.

