Deze man viel KFC een jaar lastig op Twitter tot zijn lievelingskip weer op het menu kwam

Social media zijn een machtig middel. Je kunt er protesten tegen snode bedrijven mee beginnen. Je kunt er politieke regimes mee omver werpen. Of je kunt er een eenmansconsumentenactie tegen een kipbedrijf mee beginnen. Twitteraar Farhan (@farthestofhans) deed het.

Maar ging het hem om het rechtzetten van onrechtvaardigheid? Ging het deze strijder om het herverdelen van welvaart onder hulpbehoevende medewerkers van fastfoodrestaurants? Nee: het doel was de Hot Devil Drumlets – pittige, heerlijk krokant gefrituurde stukjes kip – terug op het menu te krijgen.

Videos by VICE

Hoe bereikte de held van deze moderne geschiedenis deze overwinning? Hij Twitterde een jaar lang naar KFC Singapore, om zo en passant aan te tonen dat brutale mensen de ene helft van de wereld hebben, en doorzetters de andere.

Het gerecht in kwestie verdween in 2014 zonder verdere toelichting van het menu in Singapore. Maar jaren daarvoor, in 2010, waren de Drumsticks ook al eens van het menu gehaald en weer geherintroduceerd.



“Het is dus mogelijk”, zou Farhan mogelijkerwijs gedacht kunnen hebben toen hij in 2016 dus de titanenklus op zich nam om de Hot Devil Drumlets opnieuw in zijn KFC-restaurants geserveerd te krijgen.

Iedere kans die hij zag om in te haken greep hij aan om KFC te laten weten dat hij zijn geliefde hete drumsticks terug wilde. Er was ook een Facebook-pagina die hetzelfde doel had, en de kans is aanwezig dat dezelfde man erachter zit.

Geen mogelijke inhaker bleef door Farhan onbenut. Met het doorzettingsvermogen van een bot of een jengelend kind bleef hij reageren op KFC. Of het gezeur of een zuivere uiting van wilskracht is laten we in het midden, maar Farhans gedrag werd uiteindelijk beloond: het bedrijf liet hem hoogstpersoonlijk weten dat hij als eerste een portie van de opnieuw geïntroduceerde Hot Devil Drumlets zou mogen komen proeven.

Volgens Mashable zei Farhan: “Toen ik het bericht kreeg dacht ik in eerste instantie dat het nep was, omdat mijn vrienden weten dat ik zo van gefrituurde kip houd. Dus toen ik op het profiel van KFC klikte en zag dat het echt was, was ik echt weggeblazen. Ze hebben die Tweets dus echt gezien, en hebben vervolgens de moeite genomen met me in contact te komen.”

Volgens Farhan stuurt KFC hem woensdag een doos met de kipsticks in kwestie, voor landelijk worden geherintroduceerd.

Een woordvoerder van KFC bevestigde dat Farhan’s tweets niet onopgemerkt zijn gebleven. We kunnen concluderen dat je met onverzettelijke lust voor Hot Devil Drumsticks en groot jengelvermogen de wereld kunt veranderen – of in ieder geval je lievelingskip terug op het menu kunt krijgen.