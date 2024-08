Deze man werd in China gedwongen om een ster te worden

Bij een talentenjacht waarin deelnemers strijden om een plekje in een boyband, zou je verwachten dat iedereen de longen uit zijn lijf zingt. Dat gold echter niet voor Vladislav Sidorov, een Russische man die per ongeluk aan een Chinese boybandcompetitie meedeed. Toen hij al best ver was wilde hij dolgraag naar huis – en juist daarom werd hij de grote ster. Hij schopte het tot de finale, die afgelopen zaterdag plaatsvond.

De 27-jarige Sidorov, die ook wel Lelush wordt genoemd, deed mee aan Chuang 2021, een talentenjacht waar mensen van over de hele wereld aan mee kunnen doen. Zijn deelname was eigenlijk heel toevallig tot stand gekomen. Hij studeerde vorig jaar Mandarijn in China, en toen de pandemie uitbrak kon hij niet terug naar Rusland, zo bleek uit dit interview met zijn agent Ivan Wang.

Wang, een Hongkongse zakenman, had Lelush voorafgaand aan de opnames van Chuang 2021 gevraagd of hij misschien Chinese les wilde geven aan twee Japanse deelnemers. Dat wilde hij wel. Toen hij aankwam op de plek waar de opnames plaats zouden vinden – een aangelegd eilandje in de provincie Hainan – zagen de producenten meteen een potentiële ster in hem, en overtuigden ze hem ervan om mee te doen. Hij ging akkoord, omdat hij wel “iets nieuws” wilde uitproberen, zo zei hij in interviews.

Hij kreeg er al snel spijt van. Samen met de 89 andere deelnemers moest hij in krappe slaapzalen verblijven. Ze mochten al die tijd – vier maanden lang – geen telefoon gebruiken, en dat alleen om in een elfkoppige boyband terecht te komen. Het is niet duidelijk wat de consequenties zouden zijn geweest als hij vroegtijdig was gestopt, maar er wordt gespeculeerd dat hij simpelweg niet om zijn contractuele verplichtingen heen kon.

“Elke dag zingen en dansen,” zei Lelush aan het begin van het programma. “Ik ben doodop. Ik begin er wel een beetje spijt van te krijgen.”

Hij werd in groep F geplaatst, wat inhield dat hij qua zang- en dansvaardigheden onderaan de ranglijst bungelde. “De F staat voor ‘freedom’, en dat betekende dat ik eigenlijk maar beter naar huis kon gaan.” Maar zo liep het dus niet bepaald.

Lelush smeekte de kijkers om niet op hem te stemmen, zodat hij af zou vallen. Maar zijn fans leken hem daar juist alleen maar interessanter door te vinden: ze stemden en masse op en zorgden er zelfs voor dat er in grote steden steunbetuigingen op reclameborden werden geplaatst.

De populariteit van Lelush valt vooral te verklaren door de Chinese overwerkcultuur. Op social media worden massaal memes gedeeld over de ellendige tijd waar Lelush doorheen is gegaan. Zijn honderdduizenden fans herkennen zichzelf in hem, omdat zij ook door hun werkgevers worden uitgebuit en werk doen dat ze niet leuk vinden.

Tainn Na, een vlogger die in Shenzhen woont, zegt dat veel van zijn stemmers ervan genieten om controle uit te oefenen op andermans werkleven. “Ze mogen van hun baas niet zomaar stoppen met werken, maar bij dit tv-programma worden ze juist zélf de baas, en kunnen ze anderen uitbuiten,” zegt ze.

Anderen vinden juist dat de werkweigering van Lelush symbool staat voor hoe normale mensen passief in opstand komen tegen de sociale druk op het werk.

Lelush is blij dat hij eindelijk vrij is, nu hij de wedstrijd heeft verloren. Foto: Weibo.

Maar wat de reden ook was dat er massaal op hem gestemd werd, voor Lelush zelf was het geen pretje. “Ik ben hartstikke bang,” zei hij afgelopen maand in een uitzending, nadat hij te horen had gekregen dat hij op de voorlopige tiende plek stond. De elf hooggeplaatste deelnemers zouden aan het einde de boyband vormen.

“Ik geloof dat mijn fans wel zullen respecteren dat ik niet écht bij de groep wil. Ik heb er een goede hoop in dat ze snappen waar de grens ligt.”

Lelush wordt omringd door fans als hij maandag de luchthaven van Haikou in Hainan verlaat. Foto met dank aan Lydia Lyu.

Zijn fans besloten gehoor te geven aan dit pleidooi en stopten massaal om op hem te stemmen. Al snel zakte hij af naar de zeventiende plek. Aan het einde van de finale, toen bekend werd dat hij niet had gewonnen, was hij dolblij.

“Bedankt voor jullie steun, allemaal. Ik ben eindelijk vrij,” zei Lelush zondag in een post op Weibo.

Hij werd door fans gefeliciteerd met zijn verlies, al vonden veel het toch jammer dat zijn avontuur hiermee tot een einde kwam. “Lelush is eindelijk bevrijd van deze klus, maar ik moet morgen gewoon weer naar mijn werk,” zei iemand in een reactie.

