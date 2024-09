Deze mensen kunnen orgasmes krijgen zonder aangeraakt te worden

Er zijn mensen die maar over hun tepels hoeven te wrijven om klaar te komen. Anderen, onder wie Lady Gaga, beweren dat ze tot een hoogtepunt kunnen komen zonder ook maar één enkele aanraking.

Een van die gelukkigen die zichzelf “klaar kan denken” is Maya Ansar, een influencer uit Londen die haar ervaringen deelt op TikTok.

Ansar zegt tegen VICE dat ze ongeveer drie jaar geleden ontdekte dat ze zichzelf kon laten klaarkomen met haar gedachten. Ze begon regelmatig orgasmes te krijgen in haar dromen en besefte al snel dat ze dat ook voor elkaar kon krijgen als ze wakker was. Sterker nog: wanneer ze maar wilde.

“Ik hoef helemaal niet meer te fantaseren of zo, ik hoef slechts ‘kom’ te denken en dan gebeurt het,” zegt ze. “Het gaat erom dat je geest en lichaam helemaal in harmonie met elkaar zijn en dat je je realiseert dat een orgasme voornamelijk iets mentaals is.”

In 1992 ontdekten wetenschappers dat vrouwen die klaarkwamen door hun gedachten vergelijkbare fysiologische reacties vertoonden als mensen die klaarkwamen door lichamelijke stimulatie. Niet alleen ging hun systolische bloeddruk omhoog, ook ging hun hart sneller kloppen en werden hun pupillen groter.

“Op basis hiervan stellen wij dat lichamelijke stimulatie van de genitaliën niet nodig is om een toestand teweeg te brengen die als orgasme kan worden beschouwd,” concludeerden de wetenschappers destijds.

Dat is dus ook bij Ansar het geval.

“Het orgasme dat ik krijg door te denken is precies hetzelfde als een orgasme dat ik van penetratie krijg – het komt van diep en verspreidt zich in golven door mijn lichaam,” zegt Ansar. Wel voegt ze eraan toe dat het gedachteorgasme iets anders aanvoelt dan een clitoraal orgasme.

Hoe dan ook, volgens haar heeft het haar seksleven enorm verbeterd.

“Het is een geweldig talent en ik acht mezelf gezegend,” zegt ze. “Ik zou willen dat dit type orgasmes genormaliseerd zouden worden.”

Anderen hebben toch nog een vorm van hulp van buitenaf nodig om een handsfree orgasme te kunnen krijgen.

Een Duitse man van eind 30, die anoniem wil blijven vanwege de seksuele aard van dit onderwerp, luistert bijvoorbeeld naar erotische hypnose-audioclips om zichzelf zonder aanrakingen klaar te laten komen.

“Het is in wezen een soort hypnose die je steeds meer genot laat ervaren, wat uiteindelijk kan leiden tot een orgasme,” zegt hij. Door het auditieve hulpmiddel heeft hij zowel droge orgasmes gehad als orgasmes waarbij hij ejaculeerde. Volgens hem voelt een droog orgasme “lichter” aan en draait het daarbij “minder om de genitaliën”.

Er is wel een probleem met de erotische hypnose: hij valt meestal in slaap voordat hij tot een hoogtepunt kan komen. “Alleen als ik wakker en in de juiste stemming ben, kom ik met succes klaar,” zegt hij.

Aan de andere kant van de medaille heb je een amateurhypnotiseur uit Texas, die anoniem wilde blijven wegens privacyredenen. Hij voert nu al zo’n vijf jaar erotische hypnoses uit op anderen. Zijn sessies verlopen meestal via tekstberichten, op platformen als Reddit of Discord. Als hij zijn cliënten in een trance heeft gebracht, draait het meestal om het beheersen van de lichaamsbewegingen, de sensaties die ze vanbinnen voelen en uiteindelijk hun orgasmes. Hij beweert dat hij zijn cliënten door middel van hypnose bijna altijd tot een orgasme kan laten komen, maar dat hijzelf nooit diep genoeg in trance is geweest om dat te ervaren.

“Ik heb wel wat lichamelijke sensaties ervaren, maar nog nooit een volledig handsfree orgasme gehad,” zegt hij.

En dan zijn er nog mensen die beweren te kunnen klaarkomen door slechts intens te ademen.

Christina Jensen, een fysiotherapeut uit Tennessee, zegt tegen VICE dat ze voor het eerst leerde om zonder aanraking klaar te komen door op een specifieke manier adem te halen en haar bekkenspieren aan te spannen.

“Dit soort orgasmes werken voor mij heel meditatief,” zegt ze. “Ik moet me rustig voelen en slechts gefocust zijn op mijn ademhaling en mijn innerlijke zelf, anders lukt het niet.” Ook in haar vrije tijd doet ze aan yoga, meditatie en bekkenbodem- en ademhalingsoefeningen.

“[Deze orgasmes] voelen anders aan dan ‘gewone orgasmes’, omdat het veel langer kost om ze te bereiken en het hele proces geleidelijker verloopt,” vervolgt ze. “Maar als ik eenmaal een orgasme beleef, kan ik dat net zolang volhouden als ik mijn focus kan vasthouden.”

Veel mensen maken iets soortgelijks mee door middel van tantra, een oud ritueel dat voortkomt uit het hindoeïsme en boeddhisme. Met tantra kun je naar verluidt energie stimuleren en kanaliseren, wat vaak leidt tot intensere orgasmes. In de Westerse cultuur staat tantra bekend als alternatieve benadering van seks: sommigen noemen het dan ook wel “yogaseks”.

Barbara Carrellas, een seksueel voorlichter die boeken heeft geschreven over hoe je tantra in het hedendaagse leven kunt gebruiken, zegt dat dat een “beperkte visie” is op de uitgebreide tantraleer, maar erkent wel dat tantra van belang is geweest om de hedendaagse ideeën over seks opnieuw te definiëren. Zij leerde zelf voor het eerst ademhalings- en energie-orgasmes te krijgen in de jaren tachtig, tijdens de aidsepidemie.

“We waren toen op zoek naar manieren om samen met anderen krachtige orgastische ervaringen te beleven, zonder een dodelijk virus door te geven,” zegt ze.

Tegenwoordig geeft Carrellas tantrales aan enthousiaste leerlingen en laat ze hen kennismaken met nieuwe seksdimensies.

“Tantrische handelingen kunnen worden gebruikt om je orgasme-ervaring te verruimen, wat leidt tot wat sommige mensen een ‘full-body-orgasme’ noemen,” zegt ze. “Als iedereen dat zou kunnen leren, zou de wereld denk ik een veel gezondere, gelukkigere plek zijn. Onze kijk op wat seks is, zou zich honderdvoudig uitbreiden.”

Hoewel dit allemaal fantastisch klinkt, moet je volgens Carrellas wel oppassen dat je niet te vooringenomen bent over het seksuele genot dat je met ademhalings- en energie-orgasmes zou kunnen krijgen.

“Ademhalingsorgasmes zijn orgastische, extatische ervaringen, die door het hele lichaam en daarbuiten gevoeld worden,” zegt ze. “Maar ze voelen over het algemeen niet zo seksueel; in ieder geval niet op zo’n opgewonden geslachtsdeel-achtige manier. Ze zorgen voor een gevoel van directe ontlading en een gevoel van vrijheid.’

Net als audio-erotica staan ademhalingsorgasmes bekend om hun inclusiviteit. Ze worden bijvoorbeeld bijzonder gewaardeerd door mensen met een lichamelijke handicap als ruggenmergletsel, wat hen belemmert om een conventioneel orgasme te ervaren.

Volgens Carrellas spelen ademhalings- en energie-orgasmes ook een belangrijke rol in de transgemeenschap, omdat ze kunnen voorkomen dat genderdysforie wordt getriggerd. “Ik noem het graag ‘gendervrije orgasmes’,” zegt ze.

Zulke uitbarstingen van genot vergen wel een grote mate van mindfulness. Carrellas begint meestal liggend op haar rug, met opgetrokken knieën en haar voeten plat op de grond.

Bij één methode voelt ze of beeldt ze zich in dat er seksuele energie door haar lichaam stroomt. Ze gebruikt haar geest om energie naar haar chakra’s of energiepunten te “trekken”. Die bevinden zich van het perineum tot aan de top van het hoofd.

Bij een andere methode ga je van het begin van je seksuele ervaring tot aan het orgasme bewuster, dieper en vollediger ademen. Dat zorgt er als het goed is voor dat je langer en intenser klaarkomt. Dit soort ademwerk wordt ook therapeutisch gebruikt om mentale, fysieke en emotionele problemen te verlichten.

Het belangrijkste is misschien wel dat je van tevoren niet te veel verwachtingen hebt. “Je kunt beter gewoon nieuwsgierig zijn, zo van: ik ga nu twintig minuten lang bewuster ademen om mijn lichaam van energie te voorzien en daarna span ik alles even goed aan. Dan ontspan ik weer en zie ik wat er gebeurt’,” zegt Carrellas.

Bij die techniek, die Carrellas ook haar leerlingen leert, haal je vaak achter elkaar diep adem om vervolgens je spieren – vooral die in je buik, kont en bekkenbodem – zo’n vijftien seconden aan te spannen, voordat je ze weer ontspant.

“Maar denk vooral niet aan het mogelijke resultaat en houdt een open geest,” zegt ze. “Dat is cruciaal.”

