Deze mensen namen ooit een tattoo van een meme en zijn er nog steeds blij mee

Op dit moment lopen er zeker 39 mensen op aarde rond met een tattoo van Baby Yoda. Dat maak ik althans op uit dit artikel van Gizmodo, waarin je tatoeages ziet van een vrolijke Baby Yoda, een droevige Baby Yoda, een dansende Baby Yoda, een Baby Yoda die een kikker opeet en nog veel meer Baby Yoda’s. Als je nou even heel ver teruggaat in de tijd – naar december 2019 om precies te zijn – dan weet je misschien weer dat Baby Yoda ooit een heel populaire meme was. In tegenstelling tot nu.

Je kunt je vast voorstellen dat mensen die een meme laten tatoeëren daar vroeg of laat spijt van krijgen. De meme is immers al lang uit ons collectieve geheugen weggevaagd voordat de tatoeage ook maar een beetje slijtage begint te vertonen. Maar maken deze mensen zich daar zelf eigenlijk wel druk om? Om daarachter te komen sprak ik met een aantal memelords die een tattoo namen waarvan jij blij bent dat je ‘m nooit hebt laten zetten.

DE LEFT SHARK-TATTOO VAN MATTY. FOTO MET DANK AAN DE GEÏNTERVIEWDE

Christine (31), Trollface

Memes van het eerste uur blijven de meest herkenbare, waarschijnlijk vooral omdat het er toen simpelweg veel minder waren. De tattoo op de bovenarm van Christine is daar een goed voorbeeld van: een griezelig, grijnzend trollengezicht dat deel uitmaakte van de ragecomics, die ruim tien jaar geleden vooral populair waren op Reddit en 4Chan.

“Ik was nog een tiener en ik denk dat er veel drank in het spel was,” zegt Christine. “Ik weet ook niet waarom ik zoveel tattoos heb.” Een echte reden had Christine niet echt, maar het boeide haar allemaal niet zoveel, dus stond ze toe dat een vriend die tatoeëerder wilde worden gratis op haar kon oefenen. Ze zegt dat haar vrienden het best een grappige tattoo vonden, maar ze herkenden het gezicht niet allemaal. “Niet iedereen was toen zoveel bezig met memes als nu.”

Christine maakt zich niet zo druk om de trollface, omdat ze hem makkelijk kan verbergen. Ze denkt wel dat ze er op een gegeven moment iets overheen gaat laten zetten, omdat-ie niet echt matcht met de rest van haar tattoos. “Ik heb geen spijt van mijn tatoeages, want ze zijn allemaal wel een beetje knullig. Ik neem het niet zo serieus,” zegt ze. “Toen was het grappig en nieuw, nu zou ik me er waarschijnlijk een beetje voor moeten schamen, maar dat doe ik niet.”

Matty’s “Left Shark” tattoo. Photo: courtesy of subject

Matty (41), Left Shark

Vijf jaar geleden trad Katy Perry op bij de Super Bowl XLIX, maar de show werd toen gestolen door een man in een haaienpak. ‘Left Shark’ was zo’n twee meter lang en leek totaal niet in staat om op de maat te dansen. Omdat de Super Bowl zo populair is in de Verenigde Staten, werd dit een van de eerste memes die een gigantisch publiek kreeg en waar gelijk gretig op in werd gehaakt. Binnen een week stuurden de advocaten dwangsommen naar mensen die neppe merchandise van de haai verkochten. Op dat moment had de veertigjarige Matty ‘m al vijf dagen lang op zijn enkel staan.

“Ik heb er niet ontzettend lang over nagedacht,” legt Matty uit. Omdat zijn achternaam ‘Clark’ is, wordt hij vaak ‘Shark’ genoemd. Een bevriende tatoeëerder zei voor de grap dat hij de meme op zijn lichaam moest laten zetten. “Iedereen tagde me op Instagram omdat het een haai was, en toen schetste die vriend een tattoo en de volgende dag zat het erop. We wilden heus niet teren op de populariteit; het was gewoon een dom idee en het ging heel snel.” Hij schat in dat de tattoo binnen een kwartiertje gezet was en het geheel hem nog geen honderd dollar heeft gekost.

“Ik kreeg er veel aandacht door,” zegt Matty. Zijn tattoo verscheen in de media, werd besproken bij talkshows en gedeeld door Katy Perry. “Mijn ego zei: ‘Ze zijn over jou aan het praten!’ Maar uiteindelijk zitten ze me vooral uit te lachen en zich af te vragen welke idioot zoiets nou weer zou doen.” Daar voelt hij zich niet per se door gekwetst. “Maar tegelijkertijd zit het wel gewoon op je lichaam.”

De meme raakte al snel uit zicht, en tegenwoordig ziet hij de tattoo vooral als een “souvenir van zes hele rare weken”. De helft van de mensen herkennen ‘m nog, anderen zien gewoon een cartoonachtige haai. “Het was even het belangrijkste ding op aarde, maar daarna ging iedereen weer verder met z’n leven.”

DE HARAMBE-TATTOO EN WAT ER DAARNA OVERHEEN KWAM. FOTO MET DANK AAN DE GEÏNTERVIEWDE

Anoniem (23), RIP Harambe

Sommige mensen worden pas beroemd als ze eenmaal hun laatste adem hebben uitgeblazen, zoals Vincent van Gogh, Galileo Galilei en… Harambe. Die laatste was een zeventienjarige gorilla die in mei 2016 werd doodgeschoten in een dierentuin in Cincinnati, nadat een kind in zijn verblijf was gevallen. De aap was meteen een meme: #RIPHarambe werd trending over de hele wereld, het gerucht ging dat hij 11.000 stemmen voor de presidentsverkiezingen kreeg en een anonieme student liet de gorilla op zijn dij tatoeëren.

“Mijn tatoeëerder en ik hadden behoorlijk wat wiet gerookt,” zegt de Harambe-fan, die de tattoo een week na de dood van de gorilla liet zetten. De tatoeëerder gaf toe dat hij heel graag Harambe wilde laten zetten, en zo geschiedde.

“Het was zijn idee en ik was helemaal voor. Het was eigenlijk wel een goede partytrick.” De toenmalige student vroeg destijds op feestjes geregeld of mensen “een shot ter nagedachtenis aan Harambe” wilden nemen en vond het eigenlijk wel een leuke afleiding, omdat er tegelijkertijd tumultueuze Amerikaanse verkiezingen werden gehouden. “Ik zeg niet dat het iedereen samenbracht, maar dat was eigenlijk wel zo.”

Negen maanden later vond hij dat de tattoo gedateerd was geworden – of “dom” en “niet zo grappig meer als eerst”, om zijn eigen woorden te gebruiken. Hij ging terug naar de tatoeëerder en liet er een zwarte stormtrooper overheen zetten. “Niet dat ik nou zo’n Star Wars-fan ben, maar ik vond het er wel vet uitzien.”

Het advies dat hij zou geven aan andere mensen die een meme-tattoo overwegen: “Gewoon doen!” Al raadt hij wel aan om zo’n tattoo op een minder zichtbaar deel van je lichaam te laten zetten.

DANIELS TATTOOS. FOTO MET DANK AAN DE GEÏNTERVIEWDE

Daniel (30), The Dress en Damn, Daniel

De jurk – was-ie zwart? Goud? Wit? Of toch blauw? Tenzij je nog steeds in 2015 leeft, laat die vraag je waarschijnlijk best koud. De dertigjarige Daniel zal de meme waarschijnlijk niet zo snel vergeten, al is het maar omdat hij het kledingstuk op zijn knie heeft laten tatoeëren.

“Ik liet hem zetten omdat het zo’n frustrerende discussie was,” zegt Daniel, die de tattoo op de dag kreeg dat hij achter het bestaan van de meme kwam. Hij dacht eerst dat de jurk blauw en zwart was, maar “na een paar drankjes” vond hij ‘m toch eerder wit en goud (in de tattoo is de jurk echter blauw en zwart). Daniel werkt zelf bij een tattooshop, dus hij kreeg ‘m gratis.

“Iedereen vond het wel grappig,” zegt hij. “De enige mensen die zeiden dat ik er spijt van zou krijgen, waren gewoon dom en bekrompen.” Hij staat er eigenlijk weinig bij stil, omdat de tattoo eigenlijk nauwelijks in zicht is en hij toch al “voor 75 procent bedekt” is.

Een jaar later nam Daniel nog een andere meme-tattoo – dit keer van de ‘Damn, Daniel’-video die viral ging, waarin een zekere Daniel complimentjes krijgt voor zijn witte Vans. Daniel (de Daniel die de tattoo liet zetten, niet die uit het filmpje) zegt dat hij niet per se een favoriet heeft tussen de twee, maar dat de laatste wel “minder een ding was, omdat mensen deze meme niet zo haatten.”

Daniel nam de ‘Damn, Daniel’-tattoo omdat hij Daniel heet. Hij legt uit dat hij liever een uniek kunstwerk op zijn lichaam wil dan een van de honderden mensen te zijn die allemaal dezelfde ontwerpen van Pinterest halen. Ook zou hij best nog wel een andere meme-tattoo willen laten zetten, maar alleen als de meme in kwestie “goed genoeg” is en hij nog genoeg ruimte op zijn lichaam heeft. “Ik heb er geen spijt van. Tattoos zijn ook gewoon dingen om naar te kijken.”

