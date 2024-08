Deze mensen zijn serieus bezig om Wikipedia te printen en naar de maan te schieten

Volgens een populaire mythe zou de Bibliotheek van Alexandrië – het centrum van het intellectuele leven van de oudheid – bij een grote brand zijn verwoest. Het verhaal gaat dat het hele archief verloren zou zijn gegaan tijdens een veldslag. Dit zou de ontwikkeling van de hele mensheid honderden jaren hebben vertraagd. In werkelijkheid zijn de bibliotheek zelf en de reputatie waarschijnlijk langzaam afgebrokkeld door bezuinigingen, en is een groot gedeelte van de boeken niet vernietigd, maar overgenomen door andere bibliotheken. Maar hoe graag we dit verhaal willen geloven, laat zien hoe bang we zijn dat onze collectieve kennis verloren gaat en we teruggeworpen worden naar de steentijd.

Tegenwoordig kan maar bibliotheek dé bibliotheek van de wereld genoemd worden en dat is Wikipedia worden gegeven. Op de site van de non-profit-encyclopedie staan tientallen miljoenen artikelen in bijna 300 talen. Er is alleen één probleem. Net als de bibliotheek van Alexandrië heeft Wikipedia een chronisch geldtekort, maar het ziet er niet naar uit dat de bibliotheek eenzelfde lot beschoren is als z’n historische tegenhanger. Wikipedia staat niet op één plek, maar op servers over de hele wereld. Het voordeel is dat de bibliotheek bestand tegen censuur of een enorme brand. Gelukkig gaat het kopiëren van de inhoud van Wikipedia tegenwoordig een stuk makkelijker dan hoe de schriftgeleerden perkamentrollen in het oude Alexandrië moesten overschrijven.

Het lijkt erop dat Wikipedia alleen van de aarde kan verdwijnen als diezelfde aarde ook helemaal verdwijnt – of op zijn minst alle mensen. Ook al klinkt dit onwaarschijnlijk, toch zijn er al eerder massa-extincties op onze planeet geweest en naar alle waarschijnlijkheid gaat het nog veel vaker gebeuren. Dit is een reden waarom de Arch Mission Foundation, een non-profitorganisatie opgericht door de Amerikaanse ondernemer Nova Spivak, alle 25 miljoen pagina’s van de Engelse versie van Wikipedia wil printen en naar de maan sturen. Op die manier zal, zelfs als de mensheid het niet redt, een uitgebreid verslag van onze geschiedenis nog millennia bestaan.

Een kosmische bibliotheek

De Arch Mission Foundation is in 2016 opgericht met als doel de archieven van de vollediige menselijke kennis – opgeslagen in dingen die ze Archs noemen (uitgesproken als “arks”) – de ruimte in te sturen. Het project is geïnspireerd op de Foundation-trilogie van Isaac Asimov. In die boeken moet een groep academici en kunstenaars de collectieve kennis van de mensheid zien veilig te stellen om zo galactische middeleeuwen te voorkomen die naar verwachting duizenden jaren zullen duren.

Spivaks oorspronkelijke plan was om Wikipedia in een hoge baan om de aarde te brengen door de data mee te laten liften op een satelliet. Dit project zou vervolgens worden uitgebreid met Archs die in een baan rond de maan en andere verre hemellichamen zouden worden gebracht. Het oorspronkelijk plan van Spivak was om de eerste Arch vóór 2050 te lanceren en hij wilde ze voor 2100 door het hele zonnestelsel hebben verspreid.

Eerder dit jaar joegen Spivak en zijn collega’s hun eerste Arch in een baan van een miljard jaar rond de zon. De bibliotheek maakte in februari een ritje in de Tesla Roadster van Elon Musk, nadat Musk Spivak op Twitter had ontdekt. Deze Arch bestond uit een kwartsschijfje met daarop de Foundation-trilogie van Asimov opgeslagen met een optische 5D-techniek die door natuurkundige Peter Kazansky werd ontwikkeld.

In de toekomst passen er wel iets van 360 terabytes op die schijfjes, maar voor Foundation was maar een fractie van die ruimte nodig. Spivak vertelde me aan de telefoon dat ze daarvoor hadden gekozen, omdat het nogal tijdrovend en duur was om data op die plakjes kwarts te krijgen. Om Wikipedia in z’n geheel op de maan te krijgen, moest hij een efficiëntere opslagtechniek ontwikkelen, waarmee heel veel gegevens op een klein oppervlak kunnen worden opgeslagen, maar ook het intense klimaat van de maan kan overleven.

Hoe je een bibliotheek maakt die een miljard jaar meegaat

Spivak vertelde me dat hij traditionele opslagmedia als SSD’s wilde vermijden, omdat ze waarschijnlijk niet zo goed tegen kosmische straling kunnen en het ook onwaarschijnlijk is dat degene die zo’n Arch in de toekomst ontdekt iets met de data erop kan. In plaats daarvan koos Spivak ervoor om een exacte kopie van alle 25 miljoen pagina’s van de Engelse versie van Wikipedia af te drukken.

De Arch Mission Foundation werkte samen met een computerchipfabrikant – Spivak wilde geen naam noemen – om een techniek aan te passen die normaal wordt gebruikt om valsmunters te slim af te zijn en om hele, hele kleine afbeeldingen op metaal te printen. Deze techniek maakt gebruik van lasers om microscopische afbeeldingen op ultradunne nikkelschijven te maken. Tot nu toe is het met deze techniek al gelukt om de Foundation-trilogie op schijven zo groot als een dubbeltje te krijgen. De schijf met de 25 miljoen Wikipediapagina’s zal ongeveer zo groot zijn als een dvd en zal honderden op elkaar gestapelde lagen informatie hebben.

Volgens Spivak zal elke toekomstige mens (of buitenaards wezen) die tegen de maan-Arch aanloopt, Wikipedia kunnen lezen met een gewone microscoop die een afbeelding duizend keer kan vergroten – dan gaan we er wel even vanuit dat het ze lukt om Engels te ontcijferen.

De laser die wordt gebruikt om de schijf te graveren, kan 300.000 dots per inch (dpi) afdrukken. Laten we dat even in perspectief plaatsen; de printer bij jou thuis of op de zaak kan maximaal 4800 dpi produceren. Volgens Spivak kost het ‘slechts’ een maand om met de gepatenteerde printtechniek Wikipedia helemaal op zo’n schijfje te hebben.

“Wij zijn de enigen die op dit moment zoveel informatie zo precies op zo’n klein oppervlak kunnen krijgen,” vertelde Spivak me aan de telefoon.

Om zo effectief mogelijk met de opslag om te te gaan, zijn Spivak en zijn collega’s alle Wikipedia-artikelen opnieuw aan het formatteren, zodat metadata en witregels niet onnodig veel ruimte opslokken. De Arch Mission Foundation is ook bezig met een algoritme waardoor tussen artikelen gelinkt kan worden, net als de vertrouwde webversie van Wikipedia.

Naast de Engelse versie van Wikipedia zal er op de maan-Arch ook een kopie van het Rosetta-project staan. Dit is een digitale bibliotheek van alle menselijke talen die door de Long Now Foundation is samengesteld. Spivak vertelde me dat er ook een mogelijkheid is om belangrijke Wikipedia-vermeldingen in andere talen op te nemen – als er genoeg ruimte over is.

De maan-Arch zal een lift krijgen van Astrobotic, een bedrijf dat in 2020 hun eerste commerciële maanlander op het hemellichaam wil laten landen. Astrobotic is in 2008 opgericht en ontwikkelde aanvankelijk zijn maanlander als onderdeel van de Google Xprize-race naar de maan. Eerder dit jaar werd de Xprize afgeblazen, nadat duidelijk werd dat het geen enkel team zou lukken om voor de deadline van maart 2018 op het maanoppervlak te landen. Desondanks vertelde een woordvoerder van Astrobotic me dat hun eerste landing nog steeds in 2020 gepland en dat ze hun plekje op een Delta V-raket ook al hebben gereserveerd.

Naast de maan-Arch neemt Astrobotic ook een paar commerciële projecten mee in het vrachtruim, waaronder een “Moon Museum” ontworpen door de Carnegie Mellon University, een klein maankarretje, en de as van overledenen.

Het is een geruststellende gedachte dat, zelfs als onze soort het niet haalt – of het nu te wijten is aan idioten die met kernbommen lopen te zwaaien of kosmische krachten die die groter zijn dan wij – zal het verhaal van onze soort voor altijd voortleven op het enige andere hemellichaam waar de mens ooit voet op heeft gezet. Zelfs als die apocalyps er niet komt, hoopt Spivak dat de maan-Arch een bron van inspiratie zal zijn voor alle aardbewoners.

“Hopelijk voelt het net als bij de Apollo als we onze maan maanbibliotheek laten landen,” zegt Spivak. “We willen de mensen van nu inspireren door deze enorme verzameling van kennis voor eeuwig voor te laten leven op de maan.”

Volg Motherboard op Facebook en Twitter.