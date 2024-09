Deze miniplatenspeler werkt met dia’s en digitale muziek

Het afgelopen jaar werden er in het Verenigd Koninkrijk meer albums op vinyl verkocht dan digitaal. Vinyl is helemaal terug en dat is niet zo gek. Niet alleen vanwege de geluidskwaliteit, maar veel mensen hechten waarde aan de tastbaarheid van lp’s. Digitale muziek heeft dat gewoon niet. Dat is precies wat kunstenaar Brendan Dawes wil aanpakken met zijn ‘Plastic Player’. Het apparaat vormt een brug tussen analoog en digitaal, en maakt digitale muziek net zo tastbaar als een lp.

Het idee is simpel. De ‘albums’ worden gemaakt van oude dia’s, die zijn voorzien van een NFC-sticker en een afbeelding om het album aan te herkennen. “Het is een ontzettend bevredigende manier om muziek op te zetten,” legt Dawes uit op zijn website. “Je hebt geen interface nodig, zoals bij Spotify. Je pakt simpelweg een plastic schijfje en plaatst die op het apparaat.” De sticker op de dia verstuurt een wifisignaal naar de versterker en via een streamingdienst als Spotify wordt dan het juiste album afgespeeld.

“Ik ben een groot fan van vinyl, maar sinds ik Spotify gebruik, heb ik ontzettend veel nieuwe muziek ontdekt,” zegt Dawes. “Ik wilde de mogelijkheden van digitale muziek koppelen aan een fysieke handeling. Zo combineer je het beste van beide werelden.”

Het systeem is niet alleen compacter dan een platenspeler, maar geeft je ook nog eens de mogelijkheid om muziek te draaien die je niet zelf bezit. Het enige wat je immers hoeft te doen is een dia voorzien van een albumcover en de NFC-sticker koppelen aan de juiste muziek. Je fysieke muziekcollectie is dan plotseling net zo eindeloos als het internet.

“In de toekomst zal muziek waarschijnlijk steeds meer in een digitale omgeving worden geproduceerd,” zegt Dawes. “Dat is prima, maar ik denk dat er altijd behoefte zal zijn om het gat tussen digitaal en analoog op te vullen. De mens is nou eenmaal altijd op zoek naar interactie.”

Kijk voor de Plastic Player en andere projecten van Brendan Dawes op zijn website.