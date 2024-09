Deze mix van Toro Y Moi opent een poort naar andere dimensies

Muzikant en producer Chaz Bundick heeft tijdens zijn carrière bewezen dat rusteloosheid de beste eigenschap van een artiest kan zijn. Met experimenten in electropop, house en samenwerkingen met onder meer Tyler, The Creator is de man die je ook wel kent als Toro Y Moi al jarenlang onvoorspelbaar. Vorig jaar dook hij de Mojavewoestijn in de Verenigde Staten in om samen met het jazzduo The Mattson 2 een album op te nemen dat een poort opent naar andere dimensies.

De mix die Chaz deze week voor ons maakte doet precies hetzelfde, en vliegt langs Amerikaanse folk, psychedelische rock en Franse pop. Stream deze bibliotheek van rariteiten hieronder.