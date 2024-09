Deze mixtape van Blade & Beard is als Jaws op steroïden

BZZZZZ: Als dertienjarig minimensje sprong ik altijd dolenthousiast op als de schoolbel ging en het tijd was voor een blokuur biologie. Dat vak boeide me ontzettend: de leraar gooide altijd coole feitjes op ons over onderwerpen als het menselijk lichaam en de natuur. Ik zal nooit vergeten dat je maagzuur metaal kan oplossen of dat een haai supersnel lekkere visjes kan vangen vanwege zijn gestroomlijnde bouw. Doordat-ie niet zo’n onhandig uitstekend paar armen en benen heeft zoals wij, is het meterslange gevaarte een snelle sloopkogel onder water.

Wat blijkt? Deze mixtape die Blade & Beard voor ons maakten is het equivalent van Jaws op steroïden in een zee van titanentechno. Ik zie nog steeds voor me hoe onze biologieleraar met zijn lange stok naar het schoolbord wees en de contouren van de haai afging, maar hij had bij wijze van spreken ook gewoon deze mix op kunnen zetten. Er zit een trance-achtig liedje in, en zwoele, zweverige synths, maar verder is dit één gestroomlijnde bak aan vinnige techno met vlijmscherpe tanden zonder poespas.

De naam Blade & Beard laat misschien wel een belletje bij je rinkelen: we hebben ze eerder geïnterviewd over hun bijzondere verhaal. Anoosh en Arash organiseerden namelijk feesten in Iran, het land waar het draaien en produceren van Westerse muziek bij wet verboden is. Inmiddels hebben ze hun geboorteland voorgoed verlaten en reizen al een aantal jaar door Europa om carrière te maken als dj-duo Blade & Beard. We vroegen ons af hoe het met ze ging en stelden ze een paar vraagjes via de mail.

THUMP: Hey Anoosh en Arash, hoe gaat het met jullie?

Het gaat goed met ons, dank je! We hebben onze eerste EP klaar en er komt nog meer aan. Onze carrière is in een stroomversnelling gegaan de afgelopen jaren, we hebben heel veel getourd door Europa en leuke nieuwe mensen ontmoet.



Jullie kunnen niet meer terug naar Iran. Waar voelen jullie je nu het meest thuis?

We hebben nog niet echt een nieuwe plek die we onze thuisbasis kunnen noemen, al komen Duitsland en Zwitserland in de buurt. We gaan binnenkort voor het eerst naar Spanje en Portugal, wie weet hoe we ons daar voelen.



Wat missen jullie het meest aan Iran?

Voornamelijk het eten, en natuurlijk onze families.

Zijn jullie weleens eerder in Nederland geweest?

Ja, maar dan als toeristen om van de sfeer te proeven. Hopelijk hebben we tijd om wat rondjes door de stad te maken, Amsterdam is zo’n fascinerende en vrije stad.



Jullie hebben net een eigen label gelanceerd, Futurist. Hoe is dat zo gekomen?

We hadden wat aanbiedingen van andere labels, maar konden ons niet vinden in bijvoorbeeld de mindset of het plan. We dachten: we gaan het anders doen en bouwen ons eigen platform. Met Futurist willen we deuren openen en bruggen bouwen voor de duistere techno die we draaien.



Heeft de mixtape die jullie voor ons hebben gemaakt een achterliggend idee of een concept?

We spelen altijd vanuit ons hart en willen nieuwe muziek laten horen van toffe artiesten die een ongehoord geluid hebben. Onze mix is daar een voorbeeld van, en onze set donderdag laten we afhangen van de setting.

Bedankt!

Donderdag 8 juli draaien Blade & Beard in Undercurrent. Voorafgaand het feest wordt hun documentaire Raving Iran uitgezonden en doen de mannen een Q&A.