Deze moeder en dochter runnen samen een miljoenenbedrijf in erotische e-boeken

Eens was ze een alleenstaande moeder met een beperkt weekbudget om boodschappen van te doen, maar inmiddels is Tina Engler steenrijk geworden met het door haar opgezette imperium van erotische e-boeken, Ellora’s Cave. Engler begon met haar zinderende verhalenserie vanachter haar bureau thuis, in Florida, nadat ze zelf niet kon vinden wat ze zocht: verhalen die iets minder aan de verbeelding zouden overlaten.

Toen haar expliciete fictieverhalen werden geweigerd door gerenommeerde uitgevers, besloot ze haar boeken zelf uit te geven. The Empress’ New Clothesstuurde ze op cd-rom naar de klanten toe, en als snel bleek dat Endler een niche had gevonden waar veel mensen op zaten te wachten. Nog lang voordat iedereen een e-reader had, zette ze een winstgevend bedrijf op met erotische verhalen. Haar moeder heeft ze inmiddels aangesteld als algemeen directeur, er zijn honderden auteurs die schrijven voor Ellora’s Cave, en de vierdaagse conventie Eroticon die ze organiseren wordt gehost door mannelijke strippers.

Onze Broadly-host Michelle DeSwarte nam een kijkje achter de schermen bij Ellora’s Cave, om te zien hoe moeder en dochter samen een erotisch boekenimperium hebben weten op te bouwen.

