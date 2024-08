Deze naakte sushi-brunch gaat niet door omdat mensen ‘m seksistisch vinden

Over de Japanse kunstvorm nyotaimori wordt gezegd dat het uit de premoderne Japanse samurai-tijd komt. Het houdt in dat er een buffet van sushi of sashimi van een naakt vrouwenlichaam wordt gegeten, terwijl ze doodstil op een tafel ligt. De traditie is langzaam uit Japan gesijpeld en bewandelt nu de ongemakkelijke grens tussen elegantie en objectificatie.

Kijk maar eens naar wat critici over restaurant Fang Fang in Hong Kong zeggen. Volgens de South China Morning Post zou daar onlangs een nyotaimori-optreden tijdens een brunch zijn afgelast. De ‘Japanse Cabaret Brunch Party’ werd georganiseerd door Nyotaimori Tokyo, een organisatie die zich sinds 2015 inzet om de tradities van nyotaimori in leven te houden, en Franse wijnimporteur Vines and Terroirs.

Het restaurant besloot om de brunch te cancelen nadat ze een storm van kritiek over zich heen kregen op Facebook. Het zou respectloos zijn naar het vrouwelijke lichaam en het zou alleen maar in het teken zijn staan van het plezier van de gasten zonder na te denken over de gevoelens van het model op de tafel.

Valentin Murel, een van de organisatoren, zegt dat het event juist bedoeld was om een oude traditie nieuw leven in te blazen. Maar volgens anderen is dat geen goede reden om zoiets in 2017 nog te doen. “Alleen maar omdat iets traditie is, betekent niet dat het een goed idee is om het nog steeds te doen,” was een reactie op Murel. Iemand anders noemde het hele event “schandalig seksistisch”.

Imran Khaleel, eigenaar van Fang Fang, zegt dat het event niet zo erg is als mensen misschien denken, het model zou een bikini dragen en zou alleen van afstand te zien zijn voor de gasten die gewoon sushi van een bord zouden eten. Maar toch besloot het restaurant het optreden niet door te laten gaan, en benadrukten ze dat ze vrouwen niet willen objectificeren.

De brunch gaat dus gewoon door, maar om duidelijk te zijn: iedereen zal zijn kleding aanhouden.