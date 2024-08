Deze Nederlander rimde een pornoactrice om de bitcoinkoers te redden

Na een moeizame periode slaakte de cryptogemeenschap begin september een zuchtje van verlichting: de Bitcoin was weer meer waard dan hij in weken was geweest. Maar waar komt die stijging vandaan? Is er in het geheim een dealtje gesloten? Geven positieve nieuwsberichten de mens weer vertrouwen in de digitale munt? Of komt het doordat een jongen uit Rotterdam naar Las Vegas vloog om daar zijn tong in een kont te stoppen?

Volgens meme-minnende cryptonerds ligt het uiteraard aan dat laatste.

Het begon allemaal met een meme die al een aantal maanden rondzwerft in de vreemdere uithoeken van Twitter. Onder cryptofanaten wordt voorspeld dat de barre tijden van de cryptomunt binnenkort ten einde zullen zijn dankzij rimmen – een opwindend tijdverdrijf waar mensen zich wereldwijd mee bezighouden, maar wat normaal gesproken helemaal niets te maken heeft met de vunzige wereld van cryptovaluta. Tot deze week.

De persoon die grotendeels verantwoordelijk is voor het verspreiden van de meme is Romano, een 22-jarige ontwikkelaar die volgens zijn social media-profiel uit Rotterdam komt en die voor cryptomunt Via werkt. Wie de meme heeft bedacht is onduidelijk, maar volgens Romano komt de bafmythe voort uit het brein van Twittergebruiker @CryptoMessiah. “Op Twitter zong al enige tijd het onderwerp rond dat echte mannen konten likken. Walgelijk. Tot een vriend dit filmpje zag waarin de broers Bogdanoff zeggen dat de cryptokoers alleen stijgt als je konten likt. Hij vroeg mij om mee te gaan naar Las Vegas om op mystiek-profetische wijze de waarde van cryptomunten op te krikken, en dat deed ik”, laat Romano per mail aan VICE weten.

Romano is al sinds zijn zestiende gefascineerd door cryptomunten. “Ik vroeg een klasgenoot hoe ik anoniem een online betaling kon doen. Zijn antwoord was duidelijk: “Bitcoin”. Ik ging direct op onderzoek uit. Het fascineerde mij dat Bitcoins direct kunnen worden overschreven zonder tussenkomst van een bank. De munt is in ieder land te gebruiken en het account kan – anders dan bij Paypal – niet worden bevroren.”

Romano tweette cryptovaluta-evangelist en sekswerker Brenna Sparks, die je misschien kent als de adviseur van de blockchain-startup SpankChain, met de vraag was of hij haar kont mocht likken om de cryptokoers te redden.

Volgens de tweets (inclusief een aantal NSFW-foto’s en -video’s) van Romano, Sparks, pornoster Bobbi Dylan en wat andere cryptofanaten, voegde Romano afgelopen maandag de daad bij het woord.

De tweets laten zien hoe Romano van Rotterdam (wat op Twitter stond ingesteld als zijn locatie) naar Las Vegas vloog, waar hij Sparks en Dylan ontmoette. Romano deed wat hem te wachten stond, en gaf de pornoster een orale sluitspiermassage.

Romano: “Het was eigenlijk zo slecht nog niet; een pornoster heeft een schone kont. Het smaakte eigenlijk als huid.” Bobbi Dylan deelde het bewijs van de dappere daad op Twitter, met het bijschrift: “Crypto redden met Romano en Sparks.” Spanning tussen beiden was er niet. “We deden het puur voor de meme. Ik was helemaal niet opgewonden”, zegt Romano.

“Stel je eens een grote, luxe hotelkamer voor, met gigantische ramen die uitkijken over de skyline van Las Vegas,” zegt Sparks tegen VICE in een e-mail. “Mijn magische bips raakt de tong van Romano heel even aan, en de waarde van de Bitcoin schiet omhoog – precies zoals je zou verwachten. Dat kan je toch niet verzinnen!”

Nee, het lijkt me inderdaad niet dat iemand dit verzint. Toch is er een klein detail dat het drietal door al het baffen misschien over het hoofd heeft gezien: de Bitcoin zat alweer in de lift voor Romano zijn hoofd tussen de kont van Sparks stak. Maar de waarde bleef na die gebeurtenis wel stijgen, dus wie ben ik om te beweren dat hun intieme moment daar niet aan heeft bijgedragen?

Voordat Romano naar Las Vegas vertrok, kocht hij snel nog extra cryptomunten. Het likken van een anus moest tenslotte de waarde doen stijgen. “Ik wist natuurlijk niet of dat zou gebeuren, het ging tenslotte om een meme. Maar wie weet, misschien bestaat meme-magie wel.”

In een e-mail vertelt Dylan dat Romano en Sparks degenen waren die dit sappige plan hebben opgezet. Sparks voegt hieraan toe dat geen van hen het echt ver van te voren had georganiseerd, maar dat alles simpelweg op zijn plek viel. “Brenna weet dat ik mijn eigen cryptovaluta delf en ook in de porno-industrie werk,” zegt Dylan. “Ik vind het altijd leuk om mede-nerds te ontmoeten en over cryptomunten te praten.” Een vijfde (of in dit geval, derde) wiel aan de wagen was Dylan tijdens de rimsessie dus zeker niet. Volgens Sparks was het juist belangrijk dat zij erbij was: ze leidde de afspraak zo’n beetje in goede banen en gaf Sparks het nodige zelfvertrouwen.

Dankzij de heldendaad van Romano heeft de term ‘Buttcoin’ een geheel nieuwe betekenis gekregen. Hij zou het zo weer doen als de Bitcoin dan stijgt. “Het was helemaal niet awkward. Het was alleen een gedoe om helemaal naar Vegas te vliegen.” Maar wat moeten we verder met dit bijzonder bizarre moment uit de geschiedenis van de cryptovaluta? Volgens Dylan is het simpel: “Lik een kont, het is goed voor de koers.”

